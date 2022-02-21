banner4556

Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı Ankara’da yapılacak

banner4664

SANKON ve Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenecek olan "Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı", 27 Şubat’ta Ankara’da yapılacak.

Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı Ankara’da yapılacak
banner4582

SANKON ve Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenecek olan "Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı", 27 Şubat’ta Ankara’da yapılacak.

banner4336

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu’nun (SANKON) daveti üzerine Kamboçya Krallığı Ticaret Odası yetkilileri de toplantıda hazır bulunacak. Kamboçya Krallığı Ticaret Odası Başkanı Neak Oknha Kith Meng ve 40 kişiden oluşan heyet, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirecek. Toplantıda ülkelerin yatırım olanaklarının görüşüleceği ve işbirliği kararlarının alınacağı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
SANKON, 2022 yılı ihracat hedeflerini açıkladı
SANKON, 2022 yılı ihracat hedeflerini açıkladı
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666