Türkiye-Küba İş Forumu Konferansı’nda iki ülkenin ekonomisi konuşuldu

Ankara’da düzenlenen Türkiye-Küba İş Forumu Konferansına Türkiye ve Küba şirketlerini temsilen binlerce şirket katıldı. Konferansta iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım olanakları konuşuldu.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Küba Ticaret Odası iş birliğinde Ankara’da bir otelde Türkiye-Küba İş Forumu Konferansı düzenlendi. Konferansta Türkiye’yi 200 şirket temsil ederken, Küba ve Türkiye’den binlerce şirket de online olarak konferansı takip etti. Küba Ticaret Odası yetkilileri Türk şirketlerine Küba’nın ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi. Türkiye Cumhuriyeti Havana Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Alev Düzgün ise konferansa katılım sağlayan şirketlere iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllara göre dağılımı ve oluşumu hakkında bilgi verdi.

“Ticari alanda bazı girişimlerimiz bulunuyor”

Türkiye-Küba İş Forumu’nun açılış oturumuna video konferansla katılan Türkiye Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel konuşmasında, "Küba’nın uluslararası turizme yeniden açılmasıyla adeta yeni bir dönem başladı. İş Forumu’nun zamanlaması bu açıdan isabetli oldu. Siyasi alandaki mükemmel ilişkilerimizi ekonomik ve ticari alanda da geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015, Küba Dışişleri Bakanı Parrilla’nın 2017 ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise 2019 yılında yaptıkları karşılıklı ziyaretler ilişkilerimizin düzeyini yansıtmaktadır. Bu vesileyle siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek yönündeki irademiz ortadadır. Ticari alanda bazı girişimlerimiz bulunuyor. Bu tür toplantılarda yapılacak görüşmelerin iki ülke arasında somut, ekonomik ve ticari işbirliği bağlantılarının oluşturulmasına vesile olacağını düşünüyorum. Türk Hava Yolları’nın Havana’ya haftada iki kez gerçekleştirdiği uçuşlar karşılıklı temasları kolaylaştırmak açısından da çok önemli. ABD ambargosu sebebiyle ikili ticarette karşılaşılan zorluklara bir çözüm bulmak kolay değil ancak toplantı için belirlenen sektörlerin iki ülke ticari ilişkilerini geliştirmek açısından iyi bir seçim oluşturuyor. Büyükelçilik olarak Küba’yla ilgilenen Türk şirketlerine daima yardımcı olacağız." dedi.

“İşbirliğimizi geliştirelim”

Küba’nın yatırım olanakları hakkında bilgiler veren Küba Devleti Ticaret Odası Başkanı Antonio Carricarte Corona, "Bizler Küba şirketleri olarak Türk şirketleri ile işbirliği ve ticaret yapmaya hazırız. Biz dost ve kardeş halklarız. SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu işbirliğimizi geliştirmeli ve bu konferansları her yıl düzenli olarak yapmalıyız.” diye konuştu.

“Konya tarım makineleri sektöründe Türkiye pazarının yüzde 65’ine sahip”

Konferansa Konya sanayisini temsilen katılan SANKON Konya Anadolu Bölge Başkanı Koray Eken ise Küba heyetine, Konya sanayisi hakkında bilgiler verdi. Eken, "Konya, tarımsal alandaki faaliyetlere önemli kaynak ve fırsatlar sunuyor. Konya her türlü ziraat ve tarım aletlerini üretebilecek alt yapıya sahip. Konya tarım makineleri sektöründe Türkiye pazarının yaklaşık olarak yüzde 65’ine sahip. Her iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlayacağımıza inancımız tamdır ve bu ilişkileri geliştirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"İki ülke arasındaki ticarete hız kazandıracağız"

SANKON Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Cevahiroğlu da SANKON’un ihracatta Türkiye’nin lokomotifi konumunda olduğunu belirtti. Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ise konferansın her iki ülke arasındaki ticarete büyük hız kazandıracağını kaydederek, iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.