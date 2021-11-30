Türkiye OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke oldu

Türkiye büyüme rakamlarında OECD ülkeleri arasında Şili’nin ardından en fazla büyüyen ikinci ülke oldu.

2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme performansı gösterdi.

Türkiye bu büyümesiyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke konumunda yer aldı.

Söz konusu dönemde Şili yüzde 17,3 büyüyerek OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Ekonomik büyüme, Avrupa Birliği’nde yüzde 3,9, Euro Bölgesi’nde yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin geride bıraktığı ülkelerden Birleşik Krallık yüzde 6,6, İtalya yüzde 3,8, Almanya yüzde 2,6, İspanya yüzde 2,7 oranında büyüdü.

OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla büyüyen diğer ülkeler yüzde 6 ile Litvanya, yüzde 5,9 ile İsrail, yüzde 5,8 ile Meksika, yüzde 5,4 ile Danimarka, yüzde 5,2 ile Norveç ve Polonya oldu.