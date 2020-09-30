Türkiye’de en çok beyaz renkli otomobil tercih ediliyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında 103 bin 872 aracın trafiğe kaydı yapılırken, bu rakamın Temmuz ayına oranla yüzde 25,2 azaldığı kaydedildi. Ocak Ağustos arası dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 48,2’sini ise beyaz renkliler oluşturdu.
Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Ağustos ayı motorlu kara taşıtları raporu açıklandı. Böylelikle geçtiğimiz Ağustos ayında 103 bin 872 aracın trafiğe kaydı yapılırken, bu rakamın Temmuz ayına oranla yüzde 25,2 azaldığı kaydedildi. Fakat geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise trafiğe kayıt yaptıran araç sayısının büyük artış gösterdiği kaydedilirken, geçen yılın aynı ayında 39 bin, 2018 yılında ise 64 bin aracın kaydının yapıldığı saptandı. Her yıl taşıt kategorilerinde en çok satılarak ilk sırada yer alan araç ise otomobil oldu. Böylelikle geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5’i otomobil, yüzde 24,5’i motosiklet, yüzde 13,1’i kamyonet, yüzde 4,5’i traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini ise özel amaçlı taşıtlar, yine yüzde 0,5’ini otobüslerin oluşturduğu belirlendi. Ağustos sonu itibarıyla da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 753 bin 664 olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48,2’si beyaz, yüzde 26,2’si gri, yüzde 7,3’ü siyah, yüzde 7,1’i mavi, yüzde 6,7’si kırmızı, yüzde 1,6’sı turuncu, yüzde 1,4’ü kahverengi, yüzde 0,7’si sarı, yüzde 0,2’si yeşil renkli iken yüzde 0,6’sı diğer renk seçeneklerinde oldu.