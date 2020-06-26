CEO Club Online Summit’te konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Türkiye’de hem yerli hem yabancı yatırımcılar için çok büyük fırsatlar var" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle online plaftforma taşınan CEO Club toplantılarının beşincisinde konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye’nin genç nüfusuyla dikkat çektiğini ve bu genç nüfustan hem girişim ekosistemine hem ülke ekonomisine fayda sağlayacak, değer katacak fikirler çıktığını vurgulayarak “Türkiye’de hem yerli hem yabancı yatırımcılar için çok büyük fırsatlar var. Startups. watch tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl dünyada melek yatırımcılar ve girişim sermayesi şirketleri 294 milyar dolar yatırım yaptı. Türkiye’de start up’lara yapılan yatırım 102 milyon doları buldu. Bir önceki yıla göre yatırımlar yüzde 66 arttı ve Türkiye yeniden bu alanda birinci lige yükseldi. Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin koronavirüs salgınının etkisindeki küresel ekonomik daralmaya rağmen önümüzdeki yıllar için umut vaat ettiğine inanıyoruz. Dolayısıyla büyüyen girişim ekosistemi ve dijitalleşen, dünyadan yatırım çeken şirketlerimizin, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli role sahip olacağını öngörüyoruz. Biz de Vodafone olarak her zaman Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojimizle herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek oluşturulmasına katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla girişimcilerimizin yatırımlarını geliştirmelerine ve büyümelerine destek olacak çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.