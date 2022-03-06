banner4556

Türkiye’de İş Dünyası’nın 5’inci sayısı okuyucuyla buluşuyor

banner4664

Ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası’nın beşinci sayısı Kadınlar Günü’ne özel bölümüyle okuyucuyla buluşuyor.

Türkiye’de İş Dünyası’nın 5’inci sayısı okuyucuyla buluşuyor
banner4581
banner4336

Ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası’nın beşinci sayısı Kadınlar Günü’ne özel bölümüyle okuyucuyla buluşuyor.

Ekonomi yayıncılığına yeni bir soluk getiren Türkiye’de İş Dünyası dergisinin beşinci sayısı çıkıyor. Yeni sayı, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dergide “Yükselen Değerler” bölümünde ele alınan “Kadınlarımızla” taçlandırılıyor.

Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ile el ele vererek düzenlenen ve “Dünyayı Kadınlar Kurtaracak” başlığı altında incelenen konuyla pekişecek olan buluşma yarın İstanbul Elite World Prestige Hotel’de saat 14.00’da gerçekleştirilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avcılar’da korkutan yangın
Avcılar’da korkutan yangın
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666