Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni uğurlandı

Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni Marmaray Kazlıçeşme istasyonundan uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İlk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin’e beyaz eşya taşıması yapacağız. Trenimiz, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin’e ulaştıracak” açıklamasına yer verdi.

Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni Marmaray Kazlıçeşme istasyonundan yola çıktı. Marmaray’dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin’e ulaşacak tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin’e 12 günde ulaştıracak. Tren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı tören ile uğurlandı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, “18 yıldır ilmek ilmek işlediğimiz ulaştırma altyapımız, reformlarımız, dev projelerimiz ile güçlü yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine bugün biraz daha yaklaşmıştır. Hem çağdaş ulaştırma sistemi hem ekonomisi, hem de kültürel sürekliliğiyle; Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun merkezinde küresel bir aktör olan Türkiye lojistik bir süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, ticari koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ediyoruz “açıklamasına yer verdi.

8 bin 693 kilometre yol kat edecek

Bakan Karaismailoğlu konuşmasında devamında, “Daha önce Bakü-Tiflis-Kars hattını açtığımızı, geçtiğimiz aylarda da Karadeniz’i Anadolu’ya bağlayan Türkiye’nin en büyük modernizasyon projesi Samsun-Sivas hattını işletmeye aldığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yine bu çerçevede; Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan "Tek Kuşak Tek Yol Projesi" de çok önemli bir proje olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı üzerinde, Bakü’den Kars’a ilk seferini yapan tren, dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir. Pekin’den Londra’ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan’dan ülkemize uzanan Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiştir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresi 1 aydan 12 güne inmiştir. Dahası asrın projesi Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süre 18 güne düşmüştür. Hiç şüphesiz demiryolu ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden biridir. Nihayet bugün hep birlikte Türkiye’den Çin’e gidecek ilk İhracat Trenimizi de uğurluyoruz. Çerkezköy istasyonundan hareket eden bu ilk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin’e beyaz eşya taşıması yapacağız. Trenimiz, Türkiye-Çin parkurunda Çerkezköy-Marmaray-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurtdışı çıkışını gerçekleştirecektir. Yurtdışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrinde son bulacaktır. Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecektir. Trenimiz, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin’e ulaştıracaktır” dedi.