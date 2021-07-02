Türkiye’nin en büyük şirketi değişti

Fortune 500 araştırmasına göre Türkiye’nin en büyük şirketi Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.(EPİAŞ) oldu. EPİAŞ uzun yıllardır Fortune 500 Türkiye’nin bir numarası olan TÜPRAŞ’tan zirveyi aldı.
Zirvenin yeni sahibi EPİAŞBu yıl 14’üncüsü açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan 2020 listesinde en önemli değişim zirvede yaşandı. Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş (EPİAŞ), uzun yıllardır Fortune 500 Türkiye’nin bir numarası olan TÜPRAŞ’ı geçerek, zirvenin yeni sahibi oldu. 2020 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artırarak 105.8 milyar liraya çıkaran EPİAŞ, açık ara sıralamanın birincisi oldu. TÜPRAŞ ise 63 milyar 243 milyon lira satış geliriyle listenin ikinci sırasında yer aldı.