Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markası Zorlu Enerji oldu

Zorlu Enerji, kullanıcıların marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklere göre belirlenen A.C.E Awards “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri”nde ‘Enerji’ kategorisinde 3’üncü kez üst üste müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu.

Müşteri deneyimini en iyi yönetmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla dijitalleşmenin odağında yenilikçi uygulamaları hayata geçiren Zorlu Enerji, Türkiye’nin müşteri memnuniyetini ölçen platformunun Şikayetvar A.C.E Awards “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri”nde (Achievement in Customer Excellence) ’Enerji’ kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Yapılan şirket açıklamasına göre Zorlu Enerji, Şikayetvar kullanıcılarının marka deneyimlerinin analizi sonucu belirlenen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’nde ’Diamond Ödülü’nün sahibi oldu.

Açıklamaya göre şirket, üçüncü kez üst üste müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka ödülünü kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi. Kullanıcılarına en iyi müşteri deneyimi yaşatarak, enerji kategorisinde son üç yıl üst üste aynı ödülün sahibi olan Zorlu Enerji’nin bu başarısına, çatısı altındaki tüm birimlerini sürece entegre etme kabiliyetinin yanı sıra talep ve şikayetlere aynı gün içerisinde çözüm üreten özel Çağrı Merkezi ekibinin katkısı büyük oldu. Zorlu Enerji, CRM projesi kapsamında müşterilerine dijital ve ilk kontakta çözüm sağlayan projeleri devreye alarak şikâyet ve taleplere gelen çözüm oranını artırdı.

Şirket adına ’Diamond Ödülü’nü alan Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Grup Müdürü Funda Küçükosmanoğlu “Sektörümüzde, Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markası olmaktan ve bu ödülü üç sene üst üste almaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu ödülün arkasında yoğun bir emek ve büyük Zorlu Enerji ailesi var. Bu nedenle tüm emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin güvenine layık olmaya, onlarla kurduğumuz bu bağı pekiştirmeye ve zirvedeki yerimizi korumaya devam edeceğiz’’ dedi.

Operasyonel süreçlerin teknoloji kullanılarak mükemmelleştirilmesi ve müşteri deneyiminin müşteri beklentileri doğrultusunda dijitalleşmesini hedefleyen Zorlu Enerji, hayatı kolaylaştıran uygulamaları ile sektöründe fark oluşturmayı amaçlıyor.