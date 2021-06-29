Türkiye’nin ilk ve tek savunma teknolojileri mağazalar zinciri açılıyor

Oscorp Savunma Teknolojileri Endüstrisi A.Ş, Türkiye’nin 81 ilinde tanıtım ve satış mağaza uygulamasını pilot bölge olarak Ankara Çukurambar’da hayata geçiriyor.

Oscorp Savunma Teknolojileri Endüstrisi A.Ş ilk Genel Kurul Toplantısında yaparak aldığı karar ile Ulusalarası savunma teknolojileri markaları ile yeni teknoloji silah, mühimmat ve bilişim ürünlerini sivil vatandaşlarca kullanımını yaygınlaştırmak için 81 ilde satış ve tanıtım mağazası açacak

“Alanında uzman kadro”

Oscorp Savunma Teknolojileri AŞ’den yapılan açıklamaya göre ilk Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hizmet Sektörünün tanınan simalarından Armada Grup Yön. Kur. Bşk. Uğur Danış, Genel Müdürlüğü’ne Türkiye’nin tanınmış ekonomistlerinden Kenan Altunç, Silah Tedarik ve Koordinasyon Başkanlığı’na emekli Özel Harekât Daire Başkanı Turan Aksoy, Mühimmat Tedarik ve Koordinasyon Başkanlığı’na ise eski Mühimmat Depo Komutanı emekli Albay Yücel Tüylüoğlu seçilirken, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise Devlet Birimlerinde Başarı ile hizmet sürecini tamamlamış TSK Özel Kuvvetler, Jandarma, Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve İstihbarat birim geçmişleri bulunan kadro ile, özel sektörde de başarılara imza atmış çalışanlarından oluşan güçlü bir ekipten oluşmaktadır.

“Yeni nesil teknolojik transfer”

Oscorp Savunma Teknolojileri Endüstrisi A.Ş uzman kadrosuyla sivil alanda sunduğu ürünlerin yanı sıra dünya çapındaki diğer ülke ordularının ve firmalarının da ihtiyaç duyabileceği, askeri ve sivil maksatlı olarak kullanılabilen yeni nesil Silah, mühimmat ve Bilişim teknoloji ürünlerini takip ederek Çözüm ortakları ile birlikte geniş bir yelpazede tedariklerini sağlayabilmektedir.

Danış: "Sektörün endüstriyel ekipmanlarına önemli bir destekte bulunmayı planlıyoruz"

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Uğur Danış, savunma dünyasının artan taleplerini karşılamak için sektörün endüstriyel ekipmanlarına önemli bir destekte bulunmayı planladıklarını söyledi.

Yaptıkları genel kurulda, görevlendirmeleri yaparken öncelikle ülkenin menfaatlerini koruyacak, çözüm ortaklarımıza profesyonel destek ve katkı sağlayacak, işini özveri ile yapan profesyonel kişilerden seçmeye oldukça dikkat ettikleri de ifade eden Danış, “Oscorp Savunma Teknolojileri A.Ş. olarak Savunma dünyasının artan taleplerini karşılamak için sektörün endüstriyel ekipmanlarına önemli bir destekte bulunmayı planlamaktayız. Yeni nesil teknoloji silah, mühimmat ve yedek parça üretimi yapacak olan Oscorp Savunma Teknolojileri Endüstrisi 30’dan fazla ülkeye ihracatta bulunarak, ihracat alanında denizaşırı fırsatlar oluşturan firma, küresel stratejisini dünya çapında yerel ortaklıklar kurarak, savunma sektörünü ihracat ve teknoloji transferi yoluyla büyümesi için destekleyecektir. İnovasyona verdiğimiz değer ve yatırımlarımızın haricinde şirketimizin icraatları sadece askeri alan için değil sivil alan için de ülkemizin başkenti Ankara’dan Başlayarak Türkiye genelinde 81 ilde mağazacılık zinciri faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir” ifadelerine yer verdi.