Türkiye’nin yarısı evinden çıkmıyor

Mobil sadakat uygulaması Hopi, normalleşme süreci ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin farklı illerinden bin 300’ü aşkın kullanıcının katıldığı anketin sonuçlarına göre; her 4 kişiden 3’ü "maskesiz asla" evden çıkmadığını söyledi Ankete katılan her 2 kişiden birinin evde kalmaya, ellerini sık sık yıkamaya ve sosyal mesafeye dikkat etmeye devam ediyor. Anadolu şehirleri çalışmak için iş yerlerine dönerken, İstanbul evden çalışmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgının, kullanıcılarının alışveriş ve yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştıran Hopi, normalleşme süreci ile ilgili anketin sonuçlarını açıkladı. Uygulamanın bin 300’ü aşkın kullanıcısının yanıtlarıyla ortaya çıkan anket; maske kullanımı, hijyen kuralları ve sosyal mesafe konularında davranış biçimini ve normalleşme sürecinin etkileri ile ilgili önemli bulgular sundu.

Her 5 kişiden birinin ilk normalleşme adımı kuaför oldu

Ankete katılan her 2 kişiden biri sosyal izolasyona devam ettiğini paylaşırken, her 4 kişiden biri yeni normalleşmeyle birlikte özlediği arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. Ankete katılan her 5 kişiden biri için normalleşmenin ilk adımı kuaföre gitmek oldu.

’Normalleştim’ diyenlerin oranı yüzde 6

Ankete göre AVM’ye gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 15, sevdiği bir restorana gidenlerin oranı ise yüzde 8 oldu. Salgın öncesi hayatına döndüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 6’da kalırken tatile gidenlerin oranı yüzde 5 seviyesinde kaldı.

Yeni normalde en çok uyulan kural maske oldu

"Yeni normal dönemde hangi önlemleri almaya devam ettiniz?" sorusuna her 4 kişiden 3’ü maske takmadan hiçbir yere gitmiyorum diye yanıt verirken; her 2 kişiden biri evde kalmaya devam ettiğini, ellerini sık sık yıkadığını ve sosyal mesafeyi her zaman koruduğunu söyledi. Her 10 kişiden 3’ü ise marketten aldığı ürünleri yıkamaya devam ettiğini belirtti.

10 kişiden 8’i hızlı normalleştiklerini söylüyor

Ankete katılan her 10 kişiden 8’i yeni normal dönemde tüm önlemleri almaya devam ettiğini paylaşırken, yüzde 13’ü "Toplu taşımalara binmeye başladım", yüzde 7’si "Sosyal mesafeye çok da dikkat etmiyorum" dedi. Ankete katılanların yüzde 92’si vaka sayılarında önümüzdeki dönemde artışın görülebileceğini düşünürken "Çok hızlı normalleştik" diyenlerin oranı yüzde 80 oldu. Anket sonuçlarına göre ikinci dalga endişesi de yüksek seyretti. "İkinci dalganın gelmesinden korkuyorum" diyenlerin oranı yüzde 77 oldu.

Ankete katılanların yüzde 58’i tatile gitmeyi düşünmediğini belirtiyor

Yaz sıcaklarının kendini hissettirmesi ile tatil tartışması da büyüyor. Ankete katılanların yüzde 58’inin tatile gitmeyi düşünmediğini belirttiği ankete göre tatilini yazlığında geçirmeyi planlayanlar yüzde 17, tatil için ev kiralamayı düşünenler yüzde 10, önlem alan otellere gitmeyi düşünenler yüzde 9 oldu. Bu yılın yükselen bir diğer tatil trendi tekne tatilini değerlendirmek isteyenlerin oranı ise yüzde 4 oldu. Tatilden endişe duymuyorum diyenlerin oranı yüzde 3 ile sınırlı kaldı. Ankete katılanların yüzde 71’i kafe ve restoran gibi mekanlara hala gitmediğini belirtirken yüzde 21’i evin yakınındaki mekanlara gidilebileceğini, yüzde 9’u

ise çoktan gitmeye başladığını paylaştı.

İzmirliler herkesten önce berbere, kuaföre koştu

Ankete göre en hızlı normalleşen il Adana olurken, normalleşmeyle birlikte berber ve kuaföre en çok giden il İzmir oldu. Ankete göre Anadolu şehirleri çalışmak için iş yerlerine dönerken, İstanbul evden çalışmaya devam ediyor.