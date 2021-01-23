TÜSİKON: “Olası erken seçim ekonomik istikrara zarar verir”

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, ülke gündeminde ön plana çıkarılmaya çalışılan erken seçimin ekonomiye zarar vereceğini söyledi.

TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, ülke gündemine getirilmeye çalışılan erken seçim ve etkileri üzerinde açıklama yaptı. Beşiktepe açıklamasında, “Öncelikle bakılması gereken ilk nokta ülkenin durumudur. Üreticiler Sanayiciler ve İş adamları konfederasyonu olarak elli ilde temsilciliklerimiz ve yönetimimizle sanayicimizi ve üreticilerimizi ziyaretlerde bulunuyoruz. Şu anda erken seçimi gerektiren bir durum söz konusu olmadığı gibi konuşulması dahi akıl tutulmasıdır ve asıl bu söylemler ekonomiyi etkiler” dedi.

Türkiye’nin önemli gündemlerinden birinin pandemi olduğunu söyleyen Beşiktepe, “Dikkat edilirse pandemi süresince Türkiye Cumhuriyeti ile beraber tüm dünya ülkeleri her alanda sıkı tedbirler aldı. İster istemez bazı sektörler daralmaya gitti. Ancak devletimizin sağlık sisteminde ve ekonomide diğer dünya devletlerine örnek olacak şekilde sorunların çözümü için vergi indirimi, ticari teşvikler, sosyal yardımlar, işçi ve işverene yapılan yardımlar gibi tedbirler aldı. Mevcut koşulların erken seçime uygun değil. Erken seçim olması halinde özellikle pandemi döneminde ekonomi bir anda etkilenebilir. Erken seçim söylemlerini bırakıp ülke olarak birlik beraberlik içerisinde pandemi sürecini atlatıp normalleşmeye geçmenin çaresine bakmalıyız” diye konuştu.

TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe son olarak son zamanlarda siyasetçilere yapılan çirkin saldırıları şiddetle kınadıklarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine karşı yazılı hakareti de lanetlediklerini ifade etti.