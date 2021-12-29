TV+ abonelerine, yılbaşı gününden 3 Ocak’a kadar tüm içerikler ücretsiz

Dijital televizyon platformu TV+’da, 31 Aralık Cuma sabahı ile üç gün üç gece boyunca tüm içeriklere ücretsiz erişebilecek.

Dijital televizyon platformu TV+, abonelerine yeni yıl hediyesi veriyor. Yapılan duyuruya göre, üç gün üç gece boyunca platformdaki içerikleri ücretsiz izleyebilecek. 31 Aralık Cuma sabahı başlayacak kampanya ile platformda yer alan içeriklerin tamamı 3 Ocak sabahına kadar tüm abonelerin erişimine açık olacak.

TV+’ın 2021 yılı verileri de açıklandı. TV+, 2021 yılını da televizyon severlerin büyük ilgisi ile tamamladı. Dünyaca ünlü dizi ve filmlerin yanı sıra spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar zengin içerikleriyle yoğun bir izlenme dönemi geçiren TV+’ı en fazla izleyen illerin başında İstanbul yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

2021’de aksiyon filmlerine yoğun ilgi

2021 yılının en çok ilgi gören filmleri arasında dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi anlatan ‘Avangers: Endgame’, gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası casusluk görevini yerine getirmeye çalışan ve dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalan kahramanın hikayesini konu edinen ‘Tenet’, toplum tarafından yok sayılarak yalnız bırakılan bir komedyen olan Arthur Fleck’in sürekli birileriyle bağ kurma isteğini ve hayatını taktığı iki maskeyle geçirmesini konu alan ‘Joker’ yer aldı.

Kral Şakir televizyon dizisinden uyarlanan ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ ve ‘Kral Şakir Oyun Zamanı’ çizgi dizileri ile oyuncak koleksiyonu yapmayı çok seven küçük bir çocuğun hikayesini anlatan Toy Story animasyon filminin dördüncü serisi ‘Toy Story:4’ de 2021 yılında en fazla izlenen çocuk filmleri arasında yer aldı.

Dünyaca ünlü dizileri kataloğuna ekleyerek kendini sürekli geliştiren TV+’ta 2021 yılında en çok izlenen diziler arasında Kavimler Göçü ile başlayan karışıklıklardan sonra doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu’nun doğuşunu konu alan ‘Romulus’, bir milyonerin eski bir CIA ajanıyla bir araya gelerek işlenmesi muhtemel suçları yaşanmadan önlemeye çalışmalarını konu edinen ‘Person of Interest’ yer aldı. 2021 yılında TV+’ta izlenen diğer diziler arasında ilişkisini yeni bitirmiş ve eşinden boşanmış bir cerrahla randevulaşıp buluştuktan sonra neler yaşadığını hatırlamayan genç bir öğretmenin yaşadıklarını konu alan ‘Liar’, insanların hayatlarının aşkını bulma sürecinde başlarına gelenleri konu edinen ve her bölümde farklı bir hikayeye odaklanılan ‘Love Life’, hiç beklemediği bir anda bekar kalan ve iş hayatına geri dönmeye çalışan kırk yaşındaki bir kadının barda tanıştığı genç bir çocuğun kendisini genç göründüğüne inandırmasıyla yaşadıklarını anlatan ‘Younger’ da bulunuyor.

F1 şampiyonluk heyecanı TV+’tan izlendi

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+’ta 2021 yılının en çok izlenen spor içeriği, tarihi Formula 1 sezonunun final yarışı oldu. Abu Dhabi’deki yarışta Red Bull Racing takımı pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton arasındaki çekişme sporseverleri TV+ ekranlarına kilitledi. Verstappen’in şampiyonluğu ile biten mücadele sonrasında TV+’ta en çok takip edilen bir diğer spor içeriği ise Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’a geri dönüşü sonrasında çıktığı ilk Premier League maçı oldu. Futbolseverler, 11 Eylül 2021 tarihinde oynanan Manchester United-Newcastle United maçının tüm heyecanını TV+’ta yaşadı.