TV+ Ready ile televizyon deneyimi

Dijital televizyon platformu TV+’ın yeni ürünü TV+ Ready ile televizyonseverler, canlı TV kanallarının yanı sıra filmlere, dizilere ve spor yayınlarına kablosuz internet bağlantısı olan her yerden ulaşabilecek.

Dijital televizyon platformu TV+, izleyicilerin istediği an istediği yerden keyifle televizyon izleyebilmesi için TV+ Ready ile farklı bir izleme deneyimi sunuyor. Tüm operatörlerin abonelerine açık olan taşınabilir TV+ Ready cihazıyla, kablosuz interneti olan her yerden HDMI girişli bir televizyona taktıktan sonra canlı televizyon kanallarının yanı sıra 5 binden fazla film ve dizi de izlenebilir hale geliyor. Cihaz ile dünyanın en önemli futbol ligleri, NBA ve F1 gibi spor içerikleri ile belgesellere ve binlerce uygulamaya aynı anda ulaşılıyor.

’’TV+ Ready ile televizyon izleme deneyimi tamamen değişiyor’’

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servislerin 2020’nin ilk yarısında yıldan yıla yüzde 23 büyüdüğünü söyleyerek, “Özellikle pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve bu tüketimle birlikte değişen alışkanlıkları şirket olarak olarak yakından takip ediyoruz. Bu gelişmeleri izleyerek Turkcell mühendislerinin geliştirdiği dijital servislerimizin günden güne büyüdüğünü görüyor ve ne kadar doğru noktalara yatırım yaptığımızı bir kez daha fark ediyoruz. Televizyon izleme deneyimini tamamen değiştiren TV+ ise izleyicilere sunduğu zengin içeriği ile çok sevilen ve takip edilen uygulamalarımızdan biri. Şimdi bu uygulamamız için yine şirket mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye’de bir ilke imza atan TV+ Ready ile televizyon izleme keyfini her an her yerden yaşamak mümkün. İzleyicilerimizin alışkanlıklarını, taleplerini hassasiyetle izleyerek onlara en iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.