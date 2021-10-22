ÜÇGE’nin geri dönüşüm makinesi perakende sektörü ile buluştu

ÜÇGE, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği inovasyon ve teknoloji odaklı yeni nesil akıllı ürünlerini, yeni markası Sirius’un çatısı altında hayata geçirmeye başladı. ÜÇGE’nin tanıttığı ilk ürünü “iECO Geri Kazanım Sistemi”, Gıda Perakendecileri Derneği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Ortak Gelişim Kongresi’nde, perakende sektörünün ilgi odağı oldu.

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Genel Yönetmeni Esra Güven, ÜÇGE’nin geleceğin teknolojilerini geliştirme hedefiyle hayata geçirdiği yeni nesil akıllı dijital ürünlerini Sirius markası çatısı altında sunmaya başladıklarını, bu konuda çok ciddi ve iddialı projelerin tek tek hayata geçirileceğini belirtti.

Güven, Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen ve perakende sektöründen yüzlerce profesyonelin bir araya geldiği GPD- Ortak Gelişim Kongresi’nde tanıtımını yaptıkları ilk ürün iECO Geri Kazanım Sistemi ile diğer çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Esra Güven, “Türkiye’de 1 Ocak 2022’den itibaren depozito yönetim sistemi uygulamalarına cam, pet ve alüminyum içecek ambalajları öncelikli olmak üzere başlanılması plânlanıyor. ÜÇGE olarak biz de bu kapsamda günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri olan ambalaj atıklarından kaynaklı kirliliğin önüne geçebilmek, sürdürülebilir bir sistem oluşturmak, tüm sektörlere kolaylık ve zaman kazandırmak maksadıyla “iECO Geri Kazanım Sistemi” ürünümüzü hayata geçirdik. Sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak da gördüğümüz bir proje olan iECO; tüketicilere de geri dönüşüm alışkanlığı kazandırıyor. iECO işleyiş olarak anlaşmalı müşteri sadakat kartları ve geri dönüşüme uygun ürünlerin kayıtlı olduğu bir sisteme sahip. Tüketicilerin pet, cam ve metal kutu atıklarını iECO Geri Kazanım Sistemi makinesine atmasına ve akabinde depozito ücretinin müşteri sadakat kartlarına iade edilmesine olanak sağlıyor. Sistemle ilgili geri dönüşüm istatistikleri de oluşturuyor. Mağazalardan marketlere, AVM’lerden restoranlara, fabrikalardan okullara pek çok özel ve kamusal alanda bu teknolojiden faydalanmak mümkün. Çok farklı konfigürasyonlara sahip olan ve mâliyet olarak da önemli avantaj sağlayan iECO, ihtiyaç duyulan her noktada tercih sebebi olacak bir ürün. Üretici, dağıtıcı ve tüketici işbirliği ile hem ülkemiz, hem de toplum ve çevre açısından kazanım sağlayan bu önemli sistemi, yüzde yüz Türk sermayeli bir firma olarak, Türkiye’de bu kapsamda üretilen tamamen yerli ilk ve tek ürün olarak hayata geçirmiş olmaktan da ayrıca gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

ÜÇGE, perakende sektörü temsilcileri ile tanıştırdığı, hız ve verimlilik sağlayan diğer yeni teknoloji ürünleri Akıllı Sipariş Toplama Arabası ve Akıllı Raf Etiketleri ile geleceğin akıllı dijital teknolojilerinde de, ilklere imza atmaya ve öncü olmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.