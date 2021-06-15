Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 1,4 arttı

2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre ücretli çalışan sayısı yüzde 1,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayına ait Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 482 bin 516 kişi iken, 2021 yılı Nisan ayında 13 milyon 443 bin 707 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 16, inşaat sektöründe yüzde 45,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.