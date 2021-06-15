Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 1,4 arttı

2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre ücretli çalışan sayısı yüzde 1,4 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 16, inşaat sektöründe yüzde 45,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.