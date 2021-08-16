Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 13,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 72 bin 275 kişi iken, 2021 yılı Haziran ayında 13 milyon 701 bin 941 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 12,9, inşaat sektöründe yüzde 23,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 12 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,4 arttı.