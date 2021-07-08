Üçüncü çeyrek ihracat beklentisi 4,4 puan azaldı

Dış ticaret beklenti anketi sonuçlarına göre, 2021 yılı üçüncü çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan azalarak 127,6 oldu.
İthalat beklentisi arttı2021 yılı üçüncü çeyrek ithalat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 2,9 puan artarak 114,5 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan ithalat beklentisi (gelecek 3 ay), şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, ithalat birim fiyatı beklentisine (gelecek 3 ay) yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.