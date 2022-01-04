Ucuz elektriğin sırrı güneşte

Uzmanlar, güneş enerjisi sistemlerinin meskenler ve ticarethanelerde daha yoğun kullanılmasıyla hem tasarruf sağlanacağını, hem de enerjide dışa bağımlılığın azaltılabileceğini söyledi.

2021’e göre yüzde 141’lik artış kaydeden elektrik maliyetindeki yükseliş, uzun süre kullanıcılara yansıtılmamıştı. Ancak 1 Ocak’tan itibaren, kademeli tarife uygulaması kapsamında elektrikte iş yerlerinde yüzde 127, meskenlerde ise yüzde 49,6 ile yüzde 125 arasında fiyat artışına gidildi. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enerji fiyatlarının her geçen yıl arttığını vurgulayan uzmanlar, yenilenebilir enerjinin tercih olmaktan çıkıp zarurete dönüştüğünü dile getirdi.

Son dönemdeki hem sanayici, hem tüccar, hem de nihâî tüketicinin yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Yoğun enerjinin kullanıldığı sanayide üreticiler, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha detaylı araştırmaya ve bu alanda yatırım yapmaya başladı. Yeşil Mutabakat Çağrısı ile sanayiciler için neredeyse bir zorunluluğa dönüşen yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı, son fiyat artışlarının ardından meskenler için de tercih edilmesi gereken bir alan olacak” diye konuştu.

Kademeli sistem nasıl işleyecek?

Kademeli tarife uygulamasına geçildiğini de hatırlatan İbrahim Şahintaş, “Geçen aralık ayında 500 TL fatura ödeyen bir mesken tüketicisinin ocak ayında gelecek faturasının düşük tüketimli bölümü 205 TL olacak. Yüksek tüketimli kademede kalan kısmı için fatura, 815 TL olacak ve Aralık ayında 500 TL olan fatura da ocakta 1.020 TL’ye yükselecek. Söz konusu uygulamadan 38 milyonun üzerinde hanenin elektrik faturası direkt olarak etkilenecek. Dolayısıyla bu artış, sanayicinin yanı sıra nihai tüketicinin de yenilenebilir enerjiye yönelmesini daha da artıracak” dedi.

Güneş enerjisinde maliyet düşük

Yaşanabilir bir dünya için ivedilikle topyekûn yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini de vurgulayan İbrahim Şahintaş, “İklim krizinin korkutucu boyutlara ulaştığı günümüzde temiz enerji kullanmak ve enerjiden tasarruf etmek hayati önem taşıyor. Önceki nesillerden emanet aldığımız dünyayı çocuklarımıza yaşanabilecek halde bırakmak istiyorsak artık harekete geçmeliyiz. Yenilenebilir enerji alanına baktığımızda ülkemizde en çok verim alabileceğimiz yatırım, güneş enerjisi. Maliyeti düşük ve verimi yüksek sistemlerle sonsuz kaynağımız güneşten yararlanmak, geleceğimiz için atılabilecek en sağlam adım. Herkesi tasarrufa ve temiz kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.