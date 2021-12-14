Uludağ’a sezon açılışına adım adım

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da kar düşmesiyle beraber oteller de misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kayak ve kış turizmi için önemli yerleri arasında gösterilen Uludağ’a ilk kar düşmesinin ardından oteller de müşterilerini ağırlamaya başladı. Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı, hava sıcaklığının ise -3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’a yerli ve yabancı turistler az da olsa gelmeye başladı. Cuma günü itibariyle kar yağışının yoğun beklediği Uludağ’daki otellerin doluluğu şimdiden yüzde 40 seviyelerine ulaştı. Bu rakamın kar yağışının yoğunluğu ile artması beklenirken, yılbaşına ise şimdiden hazırlıklar başladı.

Karinna Hotel Uludağ Ön Büro Müdürü Harbi Türk, sezonu umutlu açtıklarını ifade ederek, “Biz şimdiden yılbaşına konsantre olduk. Güzel de talep var. Uludağ’da kar yağması ile talepler artıyor. Özellikle yılbaşı ve yarıyıl tatilinde talepler gelince bizler seviniyoruz. Geçen yıl pandemi ve küresel ısınmanın etkisi oldu. Geç kar yağdı. Yine de güzel iş olmuştu. Bu sene geçen yılın özlemi ile sezonu açtık, iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

Yerli misafir ağırlıklı olsa da yurt dışından da misafirlerin geldiğini belirten Türk, “Özellikle Rusya, Ukrayna, Romanya ve Avrupa’dan misafirler geliyor. Arap misafirler de yaz kış geliyorlar. Doluluk oranlarında yüzde 40’ı geçtik, yüzde 50’lere ulaştık ama yılbaşına doğru yüzde 80’leri görürüz. Yılbaşından bahsediyorum. Özellikle biz hafta sonları, yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk hedefliyoruz” diye konuştu.

Fiyatların geçen yıla göre artışların olduğunu vurgulayan Harbi Türk, “Bu dönemde hafta içi misafirleri bin liradan konuk ediyoruz. Hafta sonu kişi başı bin 500’ü geçiyor. Yılbaşında 3 bin lira olacak. Gala yemeği ve tam pansiyon olarak. Yarıyılda 2 bin 500 ile 3 bin arasında fiyatlarımız olacak. Yılbaşında konuk ettiklerimiz içinde güzel programlar, aktiviteler planlıyoruz” ifadelerini kullandı.