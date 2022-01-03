Uludağ’a yabancı turist akını

Kış turizminin en gözde merkezlerinden Uludağ Polonyalı misafirlerini ağırlamaya başladı. 190 kişilik kafile ilk kez Uludağ’a ayak bastı.

Kar yağışıyla birlikte sezon açılışını yapan ve yeni yıl ile birlikte otellerde yüzde yüz doluluk gözlenen Uludağ’da bu sezon bir ilk yaşanıyor. Daha önce hiç Uludağ’a gelmeyen Polonyalı turistler, Monte Baia Otel ve Polonyanın en büyük tur şirketi aracılığıyla Bursa Uludağ’a akın ediyor. 190 kişilik ilk kafilenin Uludağ’a ayak basmasıyla birlikte sezon boyunca 2500 turisti ağırlamaya hazırlanan Monte Baia Otelde hareketlilik oldukça yoğun gözleniyor. Tur kiralama şirketinin yaptığı charter uçağıyla Polonyalı turistleri İstanbul Havaalanı’na, İstanbul’da geçirilen 2 günün ardından otobüslerle direkt olarak otele getirerek bir ilki başarmanın heyecanını yaşıyor.

2500 Polonyalıya Bursa ve Uludağ tanıtılacak

Yapılan anlaşma sonrası ilk misafirlerini heyecanla karşılayan ve memnuniyetin en önemli nokta olduğunu vurgulayan Monte Baia Otel Genel Müdürü Erdem Başarır, “Bugün Polonyalı ilk grubumuz giriş yaptı. Polonya’nın en büyük tur operatörü İtaka ile yapmış olduğumuz anlaşmaya istinaden beş yıl boyunca 24 Aralık- 19 Mart tarihleri arasında her hafta 190 kişi charter uçuşla Uludağ’a gelecekler. Charter uçağımız İstanbul’a gelecek, 2 gün İstanbul’da kalacak olan misafirlerimiz pazar günü otelimize giriş yapacak. 5 gece konaklayıp cuma günü çıkış yapacaklar. Yapmış olduğumuz anlaşmamıza istinaden, yıl boyunca yaklaşık 2500 Polonyalı turisti misafir edeceğiz” dedi.

Önümüzdeki sezonlar için Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerimiz sürüyor

Bursa’da turizme büyük katkı sağlanacağını vurgulayan Başarır, “konukların hafta içi gelecek olması biz turizmciler için oldukça önemli. Hafta sonlarını iç pazar tanelerinden dolayı yüzde yüz kapatıyoruz. Hafta içi planlamış olduğumuz bu anlaşmayla yüzde doksan dolulukla kapatmayı hedefliyoruz. Biz bu anlaşmada öncü olduk. Böyle anlaşmaların Uludağ’da turizme büyük bir çıkış kazandıracağını düşünüyoruz. Başka ülkelerdeki büyük tur operatörleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Rusya ve Ukrayna ülkeleri ile önümüzdeki yıl bu şekilde bir anlaşma yapmak istiyoruz” dedi.

Polonya’da şehrin en önemli noktalarındaki billboardlarda Uludağ görselleri yer alıyor

Bursa ve Uludağ’ın tanıtılması için görüşmelerin devam ettiğini ve ilerleyen yıllarda turizm çıtasını çok daha yukarıya taşımak istediklerini ifade eden Erdem Başarır, “Polonya’nın en büyük Tur Operatörü olan Itaka, Uludağ ve Bursa’nın tanıtımıyla ilgili de Polonya’nın başkenti Varşova’da büyük bir marketing çalışmaları yapmakta. Yaptığımız bu anlaşmanın Bursa’ya yoğun bir ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Misafirlerimiz için yapmış olduğumuz şehir turları ile Bursa’mızın tarihini ve kültürünü tanıtacağız. Anlaşmayı sadece Uludağ odaklı değil çok yönlü gerçekleştirdik. Bu anlaşmayı ortaya koyduğumuz andan itibaren bize destek, katkı ve hassasiyetlerini esirgemeyen Uludağ Yatırımcılar Birliği Yönetimine ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.