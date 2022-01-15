Uludağ’da yarı yıl tatiline bir hafta kala doluluk oranları yüzde 90’ları buldu

Uludağ’da yarı yıl tatiline bir hafta kala otellerde doluluk oranları yüzde 90’lara ulaşırken, rezervasyonlar da hızlandı.

Kayak ve kış turizminin gözde yerleri arasında gösterilen Uludağ’da bu yıl sezon aralık ayında açıldı. Geçen sene karın geç yağması sebebiyle ocak ortalarında sezonu açan otelciler, bu yıl yarı yıl tatiline dolu dolu girmeyi hedefliyor. Kışın haftanın her günü misafirlerini ağırlayan Uludağ’da kar yağışının yarı yıl tatilinde de yoğun olması bekleniyor.

Uludağ’da kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı en düşük eksi 15, en yüksek eksi 8 derece olarak kayıtlara geçti.

Monte Baia Uludağ Hotel Genel Müdürü Erdem Başarır, “Bu sene erken kar gelmesinden dolayı çok sevinçliyiz. Muhteşem bir karla sezon geldi. Otel dolulukları sadece bizde değil herkeste aynı. Bizde yüzde 90 civarlarına geldi. Aynı şekilde bu doluluk oranlarıyla devam ediyoruz. Uludağ’daki otelcilerle yapmış olduğumuz görüşmelerde, aynı şekilde doluluk oranlarının olduğunu belirtiyorlar. Şimdilerde ise sömestre heyecanı sardı bizi. Çok güzel bir yarıyıl geçireceğimizi düşünüyorum. Çocuklarımız için değişik faaliyetlerimiz olacak. Onun içinde özel bir animasyon ekibi kurduk. Sömestre başlangıcında ekibimizle birlikte çeşitli etkinliklerle çocuklarımız eğlendirmeyi düşünüyoruz. Ebeveynleri de kayağa göndereceğiz” dedi.

Başarır, “Dün itibariyle yoğun bir kar yağışı başladı. Önümüzdeki üç gün de bol şekilde kar yağışı olacak. Yarıyılın ilk günü itibariyle ortalama bir metre kalınlığında kar geleceğini düşünüyoruz. Sömestre dönemi başladığında fiyatlarımız kişi başı 3 bin liradan başlayacak. Gecelik oda fiyatlarımız 6 bin lira civarında olacak. Burada Uludağ’ın her şey dahil tek oteliyiz. Biz sezon başında Polonya ile bir anlaşma gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz anlaşmaya istinaden aralık ayının son haftasından başlayarak, martın 19’una kadar misafirlerimiz otelimize gelecek. Sömestre tatilinde de yine aynı şekilde Polonyalı turistlerimizi de misafir edeceğiz. Ayrıca Polonya’dan da 4 kişilik mini kulüp ekibi gelecek. Çocukları eğlendirmek için çeşitli faaliyetler yapacaklar. Bu eğlencelere bizim Türk misafir çocukları da katılabilecek” şeklinde konuştu.