ULUSKON Genel Başkanı Atasoy’a büyük onur

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kamu Görevlileri ve Çalışmaları Derneği (KAMU-DER) tarafından ‘2020 Yılının İş Kadını’ seçildi.

Dünyanın birçok ülkesiyle Türkiye arasında köprüler kuran ULUSKON Genel Başkanı ve Atasoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy’un bu başarısı, daha önce birçok sivil toplum kuruluşları tarafından takdir edildi. İnşaat sektöründe Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan Nezaket Emine Atasoy, KAMU-DER tarafından ‘Yılın İş Kadını’ seçildi.

ULUSKON Genel Başkanı Atasoy’a ödülünü takdim eden KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet Başbuğ, “ULUSKON Genel Başkanımız Nezaket Emine Atasoy, Türkiye’nin 7 bölgesinde ve 81 ilde yapılan araştırmalar sonucunda herkesin oyunu alarak Yılın İş Kadını seçildi. Sizi tebrik ederim. Nezaket Hanım, aynı zamanda yardımsever kişiliğiyle tanınmakta ve genç insanlara burs imkanları sağlamaktadır. Kendisinin başarılarının devamını dilerim” dedi.

KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet Başbuğ nezdinde kendisine ‘Yılın İş Kadını’ olarak destek veren herkese teşekkür eden Atasoy, ödülün kendisine verilmesinden dolayı onurlandığını belirtti.