Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu kapılarını açtı

Çin Uluslararası Müteahhitler Derneği (CHINCA) ve Macau Ticaret ve Yatırım Tanıtım Ajansı’nın ev sahipliği yaptığı 11’inci Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu (11. IIICF) Macau’da kapılarını açtı.

11’inci Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu (11. IIICF) 2 Macau’da kapılarını açtı. Verilen bilgiye göre, 2020 yılında dünyanın önde gelen altyapı etkinliği olan 11. IIICF, 40’ı aşkın ülke ve bölgede 400’ü aşkın kuruluş ve kurumdan sektörün en elit binden fazla ismini çekti. Bunlar arasında Çin’deki 32 yabancı diplomatik elçi, 20’den fazla uluslararası finans kurumundan üst düzey yöneticiler ile ENR En İyi 250 Uluslararası Müteahhit arasından 60’ı aşkın devin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra ekipman imalatı, uluslararası danışmanlık ve mühendislik hizmeti gibi sektörlerden kıdemli yöneticiler de yer aldı. Küresel Altyapı Gelişimini Destekleme ve Zorluklara Yanıt Verme temasını taşıyan Forum, güvenliğin geri kazanılmasında ve güçlükleri genel olarak ele almak ve sektörün yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek için fikir birliği oluşturmada olumlu bir rol oynadı.

Macau SAR Başkanı Ho Iat Seng, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Bingnan, Macau SAR’daki Merkez Halk Hükümeti İrtibat Ofisi Genel Müdürü Fu Ziying, Macau SAR’daki Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Komisyon Üyesi Vekili Wang Dong, Macau SAR Yasama Meclisi Başkanı Kou Hoi, Macau SAR Hükümeti Ekonomi ve Finans Sekreteri Lei Wai Nong ve Macau SAR Hükümeti Ulaştırma ve Kamu İşleri Sekreteri Raimundo Rosrio, Çin’deki 32 yabancı diplomatik elçi ve uluslararası finans kurumu başkanıyla forumun açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninin sunumunu Çin Uluslararası Müteahhitler Derneği (CHINCA) Başkanı Fang Qiuchen gerçekleştirdi.