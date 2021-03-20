Ünlü milyarder Hadid Türkiye’de

Ünlü mankenler Gigi ve Bella Hadid’in babası milyarder iş adamı Mohamed Hadid İstanbul’da bir açılışa katıldı.

Ünlü model ve oyuncular Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid Türkiye’ye geldi. Dünyanın ilk tahin butiği olma özelliği taşıyan ‘The Levant’ın açılışı için ülkemize gelen Hadid, "Türkiye’de birçok ilgi çekici yer var. İstanbul, Bodrum ilgi çekici yerler buralarda önümüzdeki dönemde yatırımlarımız olabilir" dedi.

Açılışa dünyanın birçok bölgesinde yaptığı lüks otel yatırımlarıyla tanınan Hassan Morshedy de katıldı.

Susam ticareti yapan Çelikler Gıda’nın sahibi Hüseyin Çelik’in ev sahipliğinde düzenlenen açılışta konuşan milyarder iş adamı Mohamed Hadid yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Ünlü iş adamı Hadid yaptığı açıklama da Türkiye’nin yatırımlar için birçok fırsat sunduğunu belirterek, "Mevcutta Mısır’da dünyanın en büyük apartman binasını inşa ettiğimiz proje bulunuyor. Bu projemizde Hassan Morshedy ile ortak hareket ediyoruz. Türkiye de yatırımlar için birçok fırsat barındırıyor. Türkiye’ye daha çok geleceğiz. Türkiye’de birçok ilgi çekici yer var. İstanbul, Bodrum ilgi çekici yerler buralarda önümüzdeki dönemde yatırımlarımız olabilir" diye konuştu.

Hüseyin Çelik ise açılış vesilesiyle yatırımcıların Türkiye’ye gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Açılışını yaptığımız tahin butiği dünyada ilk olma özelliği taşıyor. 14 ülkeden farklı türde susamları getirdik. Müşteriler susam çeşitlerini seçerek gözlerinin önünde tahine dönüşmesini izleyip satın alabilecekler. Tahin çok özel bir ürün, farkındalık oluşturmayı amaçladık" şeklinde konuştu.