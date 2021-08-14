Ünlü otel zinciri Türkiye’de yatırımlarını artırıyor

Global otel zinciri Marriott Hotels, Türkiye’de hizmet noktalarını artırıyor.

Dünya çapında 60’tan fazla ülke ve bölgede 580’den fazla otel ve resort ile hizmet veren Marriott Hotels, en yeni otelini İzmir’de açtı. Denize sıfır konumda, Alsancak ve tarihi Kemeraltı’na yürüme mesafesinde yer alan otel, günümüz modern gezginlerinin ihtiyaçlarına hitap eden birinci sınıf bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Deniz ve panoramik şehir manzarası sunan 7’si süit, 149 odası bulunan otelin, ailelerin ve arkadaş gruplarının konaklamaları esnasında kendilerine ait özel bir alan oluşturmalarına imkân sağlayan birbiri ile bağlantılı odaları ve junior süitleri de bulunuyor. Otelde ayrıca, İzmir Körfezi’ne bakan özel bir terasın yanı sıra ekstra konfor ve mahremiyet sunan 80 metrekarelik bir kral dairesi de yer alıyor.