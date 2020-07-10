Üntel Kablo’da üst düzey atama

Üntel Kablo bünyesinde Genel Müdür olarak görevine devam eden Ali Ömer Alemdar, Üntel Kablo Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Türkiye’den doğan ve dünyanın önemli özel kablo üreticilerinden olan Üntel Kablo, ileriye dönük stratejik planlarını gerçekleştirmek ve yönetim kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana Üntel Kablo Genel Müdürü olarak görevini yürüten Ali Ömer Alemdar, 1 Temmuz 2020 itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine atandı.

Ali Ömer Alemdar kimdir?

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi’nden mezun olan Ali Ömer Alemdar, 30 yıllık iş deneyimi süresince Ernst&Young, GlaxoSmithKline, Alcatel Cable, Doğuş Otomotiv Lojistik, Grey Worldwide ve Nexans Türkiye şirketlerinde yöneticilik yaptı. Finans, denetim, muhasebe, bütçe, yatırım, stratejik planlama, modernizasyon, otomasyon, verimlilik, üretim iyileştirme ve insan kaynakları alanlarındaki tecrübeleri ile başarılı çalışmalara imza atan Ali Ömer Alemdar, 2013 yılından beri Üntel Kablo bünyesinde Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.