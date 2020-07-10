Üntel Kablo’da üst düzey atama

Üntel Kablo bünyesinde Genel Müdür olarak görevine devam eden Ali Ömer Alemdar, Üntel Kablo Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.
Ali Ömer Alemdar kimdir?
İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi’nden mezun olan Ali Ömer Alemdar, 30 yıllık iş deneyimi süresince Ernst&Young, GlaxoSmithKline, Alcatel Cable, Doğuş Otomotiv Lojistik, Grey Worldwide ve Nexans Türkiye şirketlerinde yöneticilik yaptı. Finans, denetim, muhasebe, bütçe, yatırım, stratejik planlama, modernizasyon, otomasyon, verimlilik, üretim iyileştirme ve insan kaynakları alanlarındaki tecrübeleri ile başarılı çalışmalara imza atan Ali Ömer Alemdar, 2013 yılından beri Üntel Kablo bünyesinde Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.