Üretici de, tüketici de süt fiyatlarına tepkili

Süt üreticilerden 4 lira 70 kuruşa alınırken, marketlerde fiyatların aşırı yüksek olması üretici ve tüketicileri mağdur ediyor.

Süte son gelen zam üreticileri memnun ederken, yem fiyatlarına anında zam gelmesi ve sütün raflarda yüksek satılmasına tepkiler büyüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, “Geçtiğimiz haftalarda süte yapılan zam bizleri memnun etmişti. 8 Aralık’tan itibaren geçerli olacak bu fiyatlar daha uygulanmadan firmalar yeme anında zam yaptı. Yemin çuvalı 190 lira iken, süt alım fiyatının arttığını duyan yemciler yemin çuvalını 250 lira yaptılar. Böylece fabrikalar bize yapılan zammı anında bizden almış oldu. Üreticiden 4 lira 70 kuruştan alınan sütün marketlerde 9 ila 16 lira arasında satıldığını gördük. Bu bizi de, tüketiciyi de üzüyor. Arada birileri aşırı derecede para kazanıyor. Devletimizden istediğimiz fırsatçıları engellemesidir” diye konuştu.

Tuna, “Biz sattığımız sütten yağını almıyoruz. Almamız da mümkün değil. Firmalar bizden sütü alırken değerlerini kontrol edip de alıyor. Yağ oranı düşük çıkarsa bu fiyatın altında sütü alırlar” dedi.