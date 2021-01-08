Vali Yerlikaya’dan ihracat mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Aralık ayı ihracat rakamlarına ilişkin tebrik mesajı paylaştı. İhracatta İstanbul’un payına dikkat çeken Yerlikaya, "Türkiye ihracatının yüzde 42,6’sı 66,7 milyar dolarla İstanbul’dan yapıldı. 7 bin 832 yeni ihracat firması açıldı. Tebrikler" notunu yazdı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Aralık ayına ait ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınladı. Yerlikaya mesajında, "Sevgili İstanbullular, TİM 2020 verilerine göre; Aralık ayı ihracatımız 2019’a oranla yüzde 16 artışla 6,6 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatının yüzde 42,6’sı 66,7 milyar dolarla İstanbul’dan yapıldı. 7 bin 832 yeni ihracat firması açıldı. Tebrikler turkihracat" notunu paylaştı.