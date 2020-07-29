Vatandaş bu bayram çikolata yerine lokuma yöneldi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü’ne akın etti. Vatandaşların daha çok lokum aldığı gözlemlenirken, esnaflar ise bu bayramda çikolata yerine lokuma talebin daha fazla olduğunu belirtti.

Koronavirüs gölgesindeki ikinci bayram olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaş alışveriş telaşına düştü. Eminönü’ne akın eden vatandaşlar alışveriş yaparak bayrama hazırlık yaptı. Eminönü esnafı, bu bayramın geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na göre biraz daha hareketli olduğunu belirterek, vatandaşın çikolata yerine daha çok lokum aldığını söyledi.

"Bu sene baktığımız zaman daha çok lokuma talep arttı"

Esnaf Veysel Kandemir, pandemiden dolayı satışlar bu sene yarı yarıya düştüğünü belirterek, "Eskiden bayramlarda şeker ve çikolatalar daha çok alınıyordu. Bu sene baktığımız zaman daha çok lokuma talep arttı. Pandemiden dolayı toptancılarda fiyatlar düştü. Bu sebeple lokumun maliyeti de düşüyor. Vatandaş daha çok lokuma yöneldiğini söyleyebilirim. Şeker, çikolata ve lokum gibi ürünler almak isteyen vatandaşlar genelde 100 lirayı gözden çıkarıyorlar" diye konuştu.

"Bir aile ortalama olarak 100 liradan alışverişini yapıyor"

Bir diğer esnaf Hasan Öner de, bayramdan dolayı biraz hareketlilik olduğunu söyleyerek, "Ayasofya açıldıktan sonra piyasaya bir canlılık geldiğini söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı’na göre biraz daha hareketlilik var. Vatandaş, tedbirini alarak bayram alışverişini yapıyor. Vatandaşlar daha çok lokum tercih ediyor. Bir aile ortalama olarak 100 liradan alışverişini yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bayram için alışveriş yaptığını belirten bir vatandaş, “Daha çok lokum tercih ediyoruz. Evdekilere alıiveriş yaptım. Çocuklara şeker yerine lokum alıyoruz. En azından daha sağlıklı bildiğimiz bir yiyecek” dedi.