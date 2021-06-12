Vestel ve Türk Telekom’dan iş birliği

Vestel ile Türk Telekom, mobil iş birliği projesi için güçlerini birleştirdi. Milli sorumluluk yaklaşımıyla ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan iki inovatif şirket, VESTELCELL ismi ile yeni bir faturalı mobil hizmeti hayata geçirdi.

Sektörlerinin öncülerinden Vestel ve Türk Telekom ortaklığıyla hayata geçirilen VESTELCELL’de gerekli tüm adımlar tamamlandı. Yerli proje ve işbirliklerinin artırılması ve kullanımlarının yaygınlaştırılarak ülke ekonomisine katma değer sağlanmasının amaçlandığı VESTELCELL, Türk Telekom’un mobil iletişim hizmeti aracılığı ile kullanıma sunulacak ve mobil hat sahiplerine yeni bir deneyim kazandıracak.

“Hedef 5 yılda 250 bin kullanıcıya ulaşmak”

Sadece bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Şirket olarak ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın dört bir yanından 157 ülkeye ulaştırıyoruz. Bin 800 kişilik Ar-Ge kadromuz ile bireylerin hayatını kolaylaştıracak ürünleri geliştirirken, tüketicilerimize katma değerli hizmetler sunmaya odaklanıyoruz. VESTELCELL de bu anlayışla doğdu. Mobil iletişim kanallarında yeni uygulamalar ve katma değer yaratma amacıyla çıktığımız bu yolda, ülkemizdeki mobil iletişim kullanıcılarına ve sektörümüze yeni uygulamalar sunacağız. Türk Telekom işbirliğimizle mobil hizmet ile ilk hedefimiz 5 yılda 250 bin kullanıcıya ulaşmak” açıklamasında bulundu.

“Yerli ürün ve teknoloji kullanımını artırmayı amaçlıyoruz”

Şirket ile güçlerini birleştirerek VESTELCELL markasını hayata geçirdiklerini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şöyle konuştu: “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olmanın verdiği sorumlulukla yerli ürün ve teknolojiler geliştiriyor ve destekliyor, ülkemizin geleceği için birçok farklı projeye imza atıyoruz. Türkiye’nin alanlarındaki lider markalarından olan iki millî değeri Türk Telekom ve Vestel’in sinerjisi ile ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yerli ürün ve teknoloji kullanımını daha da artırmayı amaçlıyoruz. Herkesi ‘değerli hissettirme’ hedefimizle de örtüşen bu iş birliği sayesinde faturalı mobil hat tercih eden kullanıcılar için yeni bir seçenek olan yeni hizmeti kullanıcıların deneyimine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”.

Verilen bilgiye göre, VESTELCELL faturalı hatlara, yaklaşık bin noktada, sadeleştirilmiş ve kullanıcıya uygun fiyatlı çözümler sunan tarifelerle ulaşılabilecek. Yeni mobil hizmetin tarifeleri ayrıca Vestel ürün alımlarında kullanılabilecek hediye çeki kurgularıyla da kullanıcıya fırsatlar sunacak.