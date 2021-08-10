Video konferans platformlarıyla uzaktan çalışma modeli tercih ediliyor

Pandemiyle birlikte daha çok farkına vardığımız video konferans platformları iş hayatında uzaktan çalışma modeline geçmek isteyenlere kolaylık sağlıyor. Şirketler bu yolla çalışma modellerini değiştirebiliyor.
Pandemi döneminden sonra uzaktan ve hibrit çalışma söz konusu olabilirPandemi döneminde çalışanların işlerini uzun süre evden başarıyla yapmaya devam etmesi, işverenlerin bundan sonraki süreçte çalışma modelinin nasıl olacağına dair yaklaşımlarında dikkate almaları gereken bir konu oldu. Ayrıca hibrit çalışma sistemi de oldukça konuşulan konulardan. Zoom, uzaktan ve ofis içi çalışmayı bir araya getiren hibrit bir çalışma modeli tasarladığını duyurdu. Şirket bu konuda kesin kararlar almadan önce denemelere devam ediyor.