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Video konferans platformlarıyla uzaktan çalışma modeli tercih ediliyor

Pandemiyle birlikte daha çok farkına vardığımız video konferans platformları iş hayatında uzaktan çalışma modeline geçmek isteyenlere kolaylık sağlıyor. Şirketler bu yolla çalışma modellerini değiştirebiliyor.

Video konferans platformlarıyla uzaktan çalışma modeli tercih ediliyor
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Pandemiyle birlikte daha çok farkına vardığımız video konferans platformları iş hayatında uzaktan çalışma modeline geçmek isteyenlere kolaylık sağlıyor. Şirketler bu yolla çalışma modellerini değiştirebiliyor.

Video konferans platformu Zoom pandemi döneminde birçok iş yerine ve çalışanlara uzaktan çalışma konusunda kolaylık sağladı. Bunun üzerine Zoom, kullanıcıları arasında bir anket yaptı. Yapılan ankete göre çalışanların yüzde 1’i ofiste tam zamanlı çalışmak istediğini ifade etti. Aynı ankete göre çalışanların yarısının da tercihi hibrit çalışma iken, dörtte birinin tercihi ise evden tam zamanlı çalışmak oldu. Sonuçta tam zamanlı çalışma sistemi en düşük yüzdeyi almış oldu.

Pandemi döneminden sonra uzaktan ve hibrit çalışma söz konusu olabilir

Pandemi döneminde çalışanların işlerini uzun süre evden başarıyla yapmaya devam etmesi, işverenlerin bundan sonraki süreçte çalışma modelinin nasıl olacağına dair yaklaşımlarında dikkate almaları gereken bir konu oldu. Ayrıca hibrit çalışma sistemi de oldukça konuşulan konulardan. Zoom, uzaktan ve ofis içi çalışmayı bir araya getiren hibrit bir çalışma modeli tasarladığını duyurdu. Şirket bu konuda kesin kararlar almadan önce denemelere devam ediyor.
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