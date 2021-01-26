Vodafone, bulut müşterilerine yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle servis verecek

Vodafone, Adana’dan sonra İstanbul’da da güneş enerjisi santrali kurdu. Esenyurt Teknoloji Merkezi’nde toplam 3,2 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği çatı tipi güneş enerjisi sistemiyle 475 kWp kurulu güce ulaşan şirket, yılda 628 MWh enerji üreterek 318 ton karbon salınımının önüne geçecek. Şirket, merkezden hizmet alan veri merkezi müşterilerinin yüzde 51’ine, bulut müşterilerinin ise yüzde 100’üne yenilenebilir enerjiyle servis verecek.

Vodafone, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini yarıya indirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de de şebekesini 2025 itibarıyla yeşil enerjiye geçirmeyi hedefleyen şirket, ülke genelindeki büyük teknoloji merkezlerinde yenilenebilir enerji sistemleri kurmaya devam ediyor. Adana’dan sonra İstanbul’da da güneş enerjisi santrali kuran şirket, Esenyurt Teknoloji Merkezi’nde hayata geçirdiği çatı tipi güneş enerjisi sistemi için toplam 3,2 milyon TL’lik yatırım yaptı. Türkiye’de ve Vodafone Grubu içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi sistemi olma özelliği taşıdığı belirtilen projeyle 475 kWp kurulu güce ulaşan şirket, yılda 628 MWh enerji üreterek 318 ton karbon salınımının önüne geçecek. Ürettiği güneş enerjisiyle merkezin yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayacak olan şirket, merkezden hizmet alan veri merkezi müşterilerinin yüzde 51’ine, bulut müşterilerinin ise yüzde 100’üne yenilenebilir enerjiyle servis verecek.

Operatörün İstanbul Esenyurt’ta hayata geçirdiği güneş enerjisi sistemi, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ve Vodafone Türkiye Teknik Bölgeler Direktörü Adem Özdemir’in katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı. Vodafone’da üç temel değer alanından birinin ’çevre’ olduğuna dikkat çeken Hasan Süel, “Şirket olarak, iklim değişikliği konusunda acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı etkilerin en az düzeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çevre üzerindeki etkimizi yarı yarıya azaltmakla kalmayıp, herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabileceğimiz konusunda pozitif ve iyimseriz. Sera gazı emisyonlarımızı azaltma, yenilenebilir elektrik kaynaklarına geçme ve enerji verimliliğimizi artırma taahhütlerimiz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan iklim hedefine odaklanan SKA 13’ü ve temiz enerjiye odaklanan SKA 7’yi destekliyoruz. Önemli odak alanlarımızdan biri olan yenilenebilir enerji sistemleri konusunda, 2025 yılına kadar satın aldığımız elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi ve sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, enerji ihtiyacımızı azaltırken, müşterilerimizin artan veri talebini karşılayacak şekilde şebekemize ve veri merkezlerimize enerji verimliliği konusunda yatırım yapıyoruz. Adana Bulut Teknoloji Merkezimizin ardından İstanbul Esenyurt Teknoloji Merkezimizde de toplam 3,2 milyon TL’lik yatırımla güneş enerjisi santrali kurduk. Santralimiz, Türkiye’de ve Vodafone Grubu içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor. Toplam 475 kWp kurulu güce sahip santralimizde yılda 628 MWh enerji üretmeyi hedefliyoruz. Bu merkezden servis alan veri merkezi müşterilerimizin yüzde 51’ine ve bulut müşterilerimizin yüzde 100’üne yenilenebilir enerjiyle servis vereceğiz. Şirket olarak, çevresel etkimizi azaltmak üzere dijital yetkinliklerimizi kullanarak yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Uluslararası standartlarda yönetiliyor

Teknoloji merkezlerindeki enerji yönetimini uluslararası standartlara göre yapan şirket, Esenyurt Teknoloji Merkezi dahil ana merkezlerinde enerji yönetimini ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi doğrultusunda gerçekleştiriyor. Enerji verimliliği denetlemelerinde Premium Enerji Verimli Veri Merkezi sertifikası alan Esenyurt Teknoloji Merkezi’nde gölgeleme, kablolama, ısı gibi nedenlerle oluşan kayıpların en düşük seviyeye indirildiği bir sistem kuruldu. Çevreye etkiyi azaltmak için 3 bin metrekarelik alanda toplam bin 424 yüksek verimli PV panel kullanılırken, bahçede kurulan çift eksenli güneş takip sistemiyle konvansiyonel sisteme kıyasla enerji üretim performansında yüzde 27 artış sağlandı.

Yapay zeka ile yüzde 30 enerji tasarrufu

Şirket, teknoloji merkezlerinin altyapısını son 4 yıldır yapay zeka ile yönetiyor. Makine öğrenmesi mantığıyla çalışan yapay zeka, verimliliği ve esnekliği artırıyor. Esenyurt Teknoloji Merkezi dahil Türkiye ve KKTC’de toplam 15 merkezde yapay zeka teknolojisini kullanan şirket, bu merkezlerin iklimlendirme altyapısında ortalama yüzde 30 enerji tasarrufu sağlıyor. Şirket, yapay zeka ile yılda 8 GWh’in üzerinde tasarruf elde ediyor.

Şirket, önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezlerinde de güneş enerjisi santrali kuracak. Adana’daki güneş enerjisi projesinin ikinci fazını da tamamlayacak olan şirket, toplam 5 ana teknoloji merkezini kapsayan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, 2 MWp kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 GWh yeşil enerji üretmeyi ve yılda bin 451 ton karbon salınımın önüne geçmeyi hedefliyor.

3 yılda 24 GWh tasarruf

Teknoloji yatırımlarının artmasına rağmen büyümeden ve yatırımlardan kaynaklı enerji artışını dengeleyerek teknoloji merkezlerindeki enerji tüketimi artışını durduran şirket, geçtiğimiz mali yıl enerji tüketimlerinde yüzde 4,7 azalma sağladı. Son 3 yılda 24 GWh tasarruf elde eden şirket, 12 bin 447 ton karbon salınımın da önüne geçti.

Enerji verimliliği için farklı uygulamalar

Türkiye’deki teknoloji merkezlerinde enerji verimliliği sağlamak için farklı inisiyatifler de uygulayan operatör, İzmir’deki teknoloji merkezinin iklimlendirme altyapısında ’Değişken Hızlı Fan Yönetimi’ uygulaması ile yüzde 14 enerji tasarrufu sağlıyor. 2020 itibarıyla 50 rüzgar türbini ve tamamen yenilenebilir enerji kullanan 10 baz istasyonu bulunan şirket, 25 baz istasyonunda başladığı solar hibrit enerjili istasyon uygulaması ile bu istasyonlarda şebekeden yüzde 25 daha az elektrik alıyor. 2019/20 mali yılında teknoloji ve veri merkezlerindeki enerji tüketimini bir önceki yıla göre yüzde 4,7 ofis binalarındakini ise yüzde 2 azaltan Vodafone’un toplam enerji tüketimi yüzde 1 azaldı. Operatör ayrıca, karbon salınımlarında büyük etkisi olan baz istasyonları başına sera gazı yoğunluğunu yüzde 5, birim veri başına sera gazı yoğunluğunu ise yüzde 27 azalttı.