Vodafone Business Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ana sponsoru oldu

Türkiye’nin ve Avrasya Bölgesi’nin önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, 24-25 Mart tarihlerinde, Vodafone Business’ın ana sponsorluğunda iş ve ekonomi dünyasını bir araya getirecek.
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un moderatörlüğünde gerçekleşecek “Değişim Ajandası” adlı panelde toplumsal yaşamdan ticarete, hukuktan finansa, iş süreçlerinden çalışma hayatına yaşanan dönüşümün sektörler için nasıl bir öncü rol oynayacağı, nasıl bir stratejik yol haritasının çizildiği, nelerin değişmesi gerektiği, yeni döneme uyum sağlamak için nelere öncelik verildiği ve kamunun bu değişimi nasıl karşıladığı konuları masaya yatırılacak. Panelde, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Engin Aksoy’un sorularını yanıtlayacak.
Dijital İş ve Büyüme PaneliVodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşecek “Dijital İş ve Büyüme” panelinde ise dijitalleşmenin ülkelerin ekonomik büyümesine ve şirketlerin büyümesine katkısı ile önümüzde nasıl bir yol olduğu konuşulacak. Panelde, Prof. Dr. Erol Taymaz / ODTÜ Ekonomi Bölümü & Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu Yazarı Prof. Dr. Erol Taymaz, Yemeksepeti CEO’su ve Girişimci Nevzat Aydın, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve eski TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Meltem Bakiler Şahin’in sorularını yanıtlayacak.