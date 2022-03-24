Vodafone, global şebeke hizmetlerinde 4’üncü kez dünya lideri seçildi

Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından, üst üste 4’üncü kez ‘Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri’ seçildi.

Vodafone Grubu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da araştırma şirketi Gartner tarafından ‘2022 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri’ seçildi. Gartner tarafından üst üste 4’üncü kez lider seçilen operatör, ‘eksiksiz vizyonu’ ve ‘uygulama yeteneği’ sayesinde başarıya ulaştı. Raporda operatörün yanında 18 şirket yer aldı.

Operatörün Magic Quadrant başarısını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi:

“2022 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri seçilmek, kurumsal şebekelerini dönüştürme konusunda şirketlerin yanında olma, onlara çeviklik kazandırma, bulut entegrasyonlarını ve dijital dönüşümlerini hızlandırma stratejimizin doğruluğunu ispatlıyor. Operatörün sabit hat ve her zaman kullanımda olan 4G ve 5G hizmetlerinden faydalanan şirketler, ihtiyaç duydukları yerde ve talep edilen anda müşterilerine yüksek kalitede dijital deneyimler sunabiliyor. Bu deneyimler, verileri buluta taşımak, çoklu bulut stratejisi oluşturmak, gelişmiş senaryolar için IoT kullanmak veya çok erişimli uç bilgi işlem (multi-access edge computing/MEC) teknolojileriyle sınırları zorlamak gibi adımları içeriyor.”

Gartner’ın açıklamasına göre, Quadrant Liderleri bünyesinde yer alan sağlayıcılar etkili performans gösteriyor, net pazar yönelimi vizyonlarıyla şirketlerini istikrarlı olarak yönetiyor ve geniş coğrafyalarda kaliteli ve kapsamlı şebeke hizmetleri portföyleri sunuyor. Bu sağlayıcılar, aynı zamanda büyük ölçekte ve geniş coğrafyalarda, dikey endüstrilerde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin global şebeke ihtiyaçlarını da karşılıyor. Kapsamlarını genişleterek kendi sınıflarında lider yeni yetenekler ve ticari modeller geliştiren sağlayıcılar, bu hizmetlerin geniş ölçekte kullanılmasına imkan tanıyarak pazarlara yön veriyor.

184 ülkeyi kapsıyor

Verilen bilgiye göre, Vodafone Business’ın sunduğu şebekeler, dünya çapında 184 ülkeyi kapsıyor. Fortune 500 şirketlerinin yüzde 70’inden fazlası, çalışma süresi yüzde 99,999 olan ve operatör şebekelerinin her zaman kullanılabilir olan (always-on) bağlantı hizmetinden yararlanıyor. Attığı her adımda güvenliği gözeten operatör, müşterilerine güvenilir koruma ile gönül rahatlığıyla kullanım imkanı tanıyor.