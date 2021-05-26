Vodafone, hibrit çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Pandeminin başında uzaktan çalışma düzenine geçen Vodafone, yüzde 100 evden çalışan Müşteri Hizmetleri ekibine ek olarak diğer çalışanları için hibrit çalışma modelini aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak Eylül 2021 itibarıyla kalıcı olarak uygulayacak. Hibrit modelde, toplam çalışma zamanının ortalama yüzde 40’ı ofisten, yüzde 60’ı ise uzaktan olacak şekilde düzenlenecek.

Vodafone, Mart 2020’den bu yana uygulamakta olduğu uzaktan çalışma düzenini aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak Eylül 2021 itibarıyla hibrit çalışmaya dönüştürecek. Eylül 2020’de Müşteri Hizmetleri ekibini tamamen evden çalışmaya geçen şirket, geriye kalan tüm çalışanları için pandemi sonrasında hibrit çalışmayı kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. Şirket, çalışanlarına hem uzaktan hem de ofis alanlarında çalışmanın avantajlarını deneyimleme imkanı sunacak. Şirketin uygulayacağı hibrit çalışma modelinde, toplam çalışma zamanının ortalama yüzde 40’ı ofisten, yüzde 60’ı ise uzaktan olacak şekilde düzenlenecek.

Yeni dönemde, şirketin Maslak, Teknokent ve bölge ofisleri, çalışanların işbirliği, inovasyon, sosyalleşme amacıyla bir araya gelecekleri buluşma noktaları olacak. Çalışanlar ayrıca, ilerleyen dönemde İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında bulunacak paylaşımlı ofisleri de kullanabilecek. Paylaşımlı ofisler sayesinde, çalışanlara belli günlerde İstanbul’un diledikleri bir yerinde ya da evlerine en yakın noktada bulunan paylaşımlı ofiste çalışma imkanı sunulacak.

“Çalışan deneyimini ve esnekliği merkeze alıyoruz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, "Pandemi ‘Ofiste olmak başarı göstergesidir, çalışanların verimliliğini görerek sağlayabilirim’ anlayışını ortadan kaldırdı. Yeni dönemde, zamandan ve mekandan bağımsız, çıktı ve iş odaklı çalışma yaygınlaşacak. Mart 2020’den bu yana tüm merkez ofis çalışanlarımız uzaktan çalışmaya devam ediyor. Eylül 2020’de Müşteri Hizmetleri ekibimizin tamamının pandemi sonrası dönemde kalıcı olarak uzaktan çalışacağını duyurmuştuk. Şimdi de merkez ofis çalışanlarımız için benzer bir adım atarak, pandemi sonrası dönemde kalıcı olarak hibrit çalışma modeline geçiş kararı aldık. Aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak önümüzdeki Eylül ayında hibrit modele geçmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte, önceliğimiz çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı ve güvenliği olmaya devam edecek. Çalışan deneyimini ve esnekliği merkezine alan, uzaktan çalışmanın verimliliği ile ofislerde çalışmanın sinerjisini harmanlayan bir model uygulayacağız. Bu modelle, uzaktan çalışmanın getirdiği özgürlük ve verimliliği, ofislerde olmanın getirdiği ortak çalışma kültürü ve sosyal ortam ile entegre edeceğiz. Çalışanlarımıza hem uzaktan çalışma, hem de inovasyon, ortak akıl üretme, ekipler arası sosyal etkileşim için ofislerimizi kullanma imkanı sunacağız. Çalışanlarımız, zamanlarının ne kadarını uzaktan, ne kadarını ofislerde geçireceklerini kendi işlerinin gereklilikleri ve kişisel tercihlerine bağlı olarak belirlemekte özgür olacak" diye konuştu.

“Ofisler sosyalleşme alanı olacak”

Hibrit modelle ofis kavramının da tamamen değiştiğini belirten Bayram, "Ofislerimiz, standart mesai saatleri içinde bulunduğumuz alanlar olmaktan çıkacak. Ofislerimizi birbirimizle sosyalleşebileceğimiz, farklı ekiplerle işbirlikleri yapıp yeni fikirler üretebileceğimiz, kolektif çalışmalarımız ve kritik paydaşlarımızla yapacağımız görüşmeler için kullanacağımız birer ‘merkez’ olarak konumlayacağız. Organizasyonumuzu ve çalışanlarımızı hibrit çalışma modeline hazırlamak amacıyla dijital yemek kartı, ergonomi destek paketi, uzaktan çalışma kiti gibi yeni yan haklar ve destek paketleri tanımladık. Ayrıca, yeni dijital platformları hayatımıza katarak uzaktan çalışma düzenindeki toplantı, işbirliği, sosyalleşme ve inovasyon deneyimlerimizi iyileştirdik. Vodafone Türkiye olarak, çalışan deneyimini merkeze koyduğumuz uygulamalara devam edeceğiz" dedi.

Evlerde ergonomik çalışma ortamı

Şirket, hibrit çalışma modelini desteklemek üzere, ergonomiden toplantı düzenine kadar çeşitli alanlarda bazı yeni uygulamaları da hayata geçirdi. Pandeminin başında ofisteki sandalye, monitör, aydınlatma gibi ergonomi ekipmanlarını dileyen çalışanlarının evlerine yollayan şirket, bir sonraki aşamada evlerde doğru çalışma ortamını sağlamak için tüm çalışanlarına 2 bin TL değerinde Ergonomi Hediye Çeki hediye etti. Şirket ayrıca, Mimari Destek programını hayata geçirerek çalışanlarının evlerinde ergonomik ortamı sağlamalarına destek verecek şekilde danışmanlık sağladı; tüm çalışanlarının evlerine çalışma deneyimlerini destekleyecek ürünleri içeren Uzaktan Çalışma Kiti gönderdi ve dijital toplantılardaki deneyimi iyileştirmek üzere kulaklık dağıttı.

Rezervasyon için mobil uygulama

Şirket, hibrit çalışma modelindeki deneyimi desteklemek üzere, çalışanların ofislere gelişlerini kolayca planlamalarını sağlayacak bir mobil uygulama hayata geçirdi. OneApp adı verilen bu uygulamaya şirket ofislerinde masa, toplantı odası ve otopark kullanımını planlamayı sağlayacak bir rezervasyon sistemi de entegre edildi. Bu sistemde, çalışanlar, 1 hafta önceden rezervasyona açılan masaları kendileri veya ekip arkadaşları için yarım veya tam gün olarak rezerve edebiliyor. Proje grupları oluşturarak, birlikte çalıştığı kişilerin veya ekibin rezervasyonlarını uygulama üzerinden takip edebiliyor. Sosyalleşme alanları ve anlık kullanım için ayrılmış müsait masalar için rezervasyon gerekmiyor. Bir sonraki aşamada, çalışanların, servis, restoran, park alanı ve kuaför kullanımlarını da rezervasyon sistemi üzerinden planlamaları hedefleniyor.

Beceri gelişimine odaklı programlar

Şirket, işe alımdan işe başlangıç deneyimine (onboarding), mesleki eğitimlerden liderlik gelişimine kadar tüm süreçleri dijitalleştirerek çalışan deneyimini iyileştirdi. Ayrıca, beceri gelişimini odağına alarak, çalışanlarına yeni alanlarda beceri kazandırmak ve geleceğin mesleklerinde kariyerlerine devam etme imkanı sunmak için UpSkill ve ReSkill programları hayata geçirdi.

Yeni toplantı düzeni

Vodafone’da iş ve özel hayat dengesini desteklemek üzere toplantı düzeninde de değişiklikler yapıldı. Buna göre, her çarşamba 13:00-17:00 arasında iş toplantısı yapılmayacak ve çalışanların kişisel gelişim, inovasyon ve ekip ruhuna odaklanmaları teşvik edilecek. Ayrıca, toplantı süreleri maksimum 45 dakika olarak belirlenerek toplantı aralarında minimum 15 dakika ara verilmesi sağlanacak.

Dijital yemek kartı uygulaması

Çalışanlarının esnek bir şekilde diledikleri restoranda kullanabilecekleri dijital yemek kartı uygulamasına geçen şirket, hibrit çalışma modeliyle uyumlu olacak şekilde çalışanları için spor, psikoloji, beslenme ve sağlık alanlarına da yatırımlar yaptığı belirtildi.