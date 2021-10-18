Vodafone Müşteri Hizmetleri’ne 3 ödül birden

Vodafone Türkiye, dünyanın en prestijli ödül programlarından 16’ncı ContactCenterWorld EMEA Bölge Ödülleri’nden toplam 3 ödülle döndü. Operatör, ‘En İyi Müşteri Hizmeti’, ‘En İyi Teknoloji İnovasyonu-Kurumiçi Çözüm’ ve ‘En İyi Teknoloji İnovasyonu-Canlı Destek Çözümü’ kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Operatörün müşteri hizmetleri, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli organizasyonlarından ContactCenterWorld’ün bu yıl 16’ncısını düzenlediği EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölge finallerinde 3 ödül birden aldı. Toplam 80 ülkeden 2 binden fazla başvurunun yarıştığı organizasyonda operatör, ‘En İyi Müşteri Hizmeti’, ‘En İyi Teknoloji İnovasyonu - Kurumiçi Çözüm’ ve ‘En İyi Teknoloji İnovasyonu - Canlı Destek Çözümü’ kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü. Operatör böylece Ocak 2022’de düzenlenecek dünya finallerine katılma hakkı elde etmiş oldu.

Konu hakkında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları söyledi:

“Müşterilerimize en iyi deneyimi sunma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Değer odaklı yaklaşımımız sayesinde müşterilerimiz temas ettiği her kanalda bütünleşik bir deneyim yaşarken, operatörümüzün ürün ve hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanıyor. Bu yaklaşım sayesinde, müşteri hizmetlerimizden faydalanan müşteri sayısı 5 katına yükseldi. İlk seferde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama oranı en yüksek orana ulaştı. Müşterilerimizin bu hizmeti tavsiye etme oranı 2 katına yükseldi. Turnover oranımız ise 20 puan azaldı. Başarılı uygulamalarımız bize bir kez daha ödül getirdi. Çağrı merkezi sektörünün en prestijli ödüllerinden ContactCenterWorld’de 3 birincilik birden almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.”

Yenilikçi projeler ödül getirdi

Operatörün müşteri hizmetleri, ‘En İyi Müşteri Hizmeti’ kategorisinde, en iyi müşteri hizmetleri uygulamaları ile ‘En İyi Teknoloji İnovasyonu - Kurumiçi Çözüm’ kategorisinde, müşteri temsilcilerinin çağrı merkezine gelen çağrılarda farklı talepler için kullandıkları ekranları basitleştirmeyi ve bunları tek bir arayüzde birleştirmeyi sağlayan ZEUS projesiyle; ‘En İyi Teknoloji İnovasyonu - Canlı Destek Çözümü’ kategorisinde, müşterinin dijitaldeki deneyiminin devamını sağlayan ve proaktif çözümler üreten Live Chat projesiyle ödüle layık görüldü.