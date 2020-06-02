Vodafone Red’lilere en popüler uygulamalar sınırsız olacak

Bu yıl onuncu yaşını kutlayan Vodafone Red, yenilikçi ürün ve hizmetlerle genişletmeye devam ediyor. GSM operatörü, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla öne çıkan Red müşterileri için geliştirdiği yeni portföyünde, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube gibi en popüler uygulamaları sınırsız sunacak.

Vodafone, dijitalleşme vizyonunun öncülerinden ve bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan Vodafone Red çatısı altında müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Red müşterilerinin her geçen gün artan dijitalleşme taleplerini karşılamayı hedefleyen GSM operatörü, en popüler uygulamaların sınırsız sunulduğu yeni portföyünü tanıttı. Red’in 4 farklı tarifeden oluşan yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmadan kullanılabilecek. Red’liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını da sınırsız gerçekleştirebilecek. Red’liler ayrıca, 23 Vodafone ülkesinde yaşayan sevdikleriyle hiçbir ek ücret ödemeden 120 dakika konuşabilecek, yurtiçinde ise Vodafone’lularla ve sabit hatlarla sınırsız sesli görüşme yapabilecek. Red tarifelerinin internet içeriği ise 20 GB’dan başlayacak.

’’Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz’’

Yeni portföyünün tanıtıldığı online toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: ’’Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım daha atıyoruz. Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz. Bu, aynı zamanda onuncu yılımızı da taçlandıracak bir yenilik olacak. ‘Herkes yapar ama Red’li sınırsız yapar’ diyoruz. Bu yeniliğimiz, sektörde bir ilk olacak. Yeni Red portföyümüzde müşterilerimiz WhatsApp, Facebook, Instagram ve YouTube gibi en popüler uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmaya gerek kalmadan kullanacak. Salgın döneminde, görüntülü ve sesli aramalar hepimizin hayatında çok daha fazla yer almaya başladı. Bu alışkanlıkların uzun vadeli olacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Red’lilere sosyal medya üzerinden sesli ve görüntülü aramaları da sınırsız gerçekleştirme imkanı sunuyoruz. Şirket olarak, Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Aylık internet kullanımı 15,3 GB oldu

Online toplantıda Red’in son bir yılı da değerlendirildi. Buna göre, Red ayrıcalıklarını 1 yılda 483 bin müşteri kullandı. Red’lilere 400 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 36 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 4,8 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere 440 milyon TL’yi aşan ayrıcalık sağlandı. Red’liler, son 1 yılda 698 milyon GB mobil internet kullandı, 32 milyar dakika konuştu, 3,5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 15,3 GB’a ulaşan Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,6 kat daha fazla internet kullandı. Red müşterilerinin yüzde 77’si aktif olarak her ay Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.

Red’liler, yurtdışını ararken 265 milyon TL tasarruf etti

Red’liler 23 ülkedeki ev, cep ve iş telefonlarını tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak aramaya da devam etti. Son 1 yılda Red’lilerin aylık ortalama yüzde 8’i yurtdışını aradı. En çok Almanya, Fransa ve Hollanda’yı arayan Red’liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 265 milyon TL tasarruf etti. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan Her Şey Dahil Pasaport - Dünya hizmetini son 1 yılda 363 bin kişi kullandı.

Salgında data kullanımı yüzde 18 arttı

Koronavirüs salgınının Türkiye’de de görülmesi ve “evde kal” çağrısı ile birlikte Red’lilerin de teknoloji kullanım oranları arttı. Salgın sürecinde mobil data kullanımlarında yüzde 18’lik artış görülen Red’liler, Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan dönemde Vodafone TV’de 5 milyon saatin üzerinde kullanım yaptı. Red’lilerin 23 Vodafone ülkesi yönünde yaptığı aramalar yüzde 19, WhatsApp kullanımı ise yüzde 48 arttı.

12 ay boyunca ücretsiz TV paketi

GSM operatörü, salgın döneminde Red müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çeşitli aksiyonlar da aldı. Bu kapsamda, yurtdışındaki Red’liler için Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne yapılan aramalardan ücret alınmadı. Red’lilere 12 ay boyunca ücretsiz Vodafone TV paketi sunuldu ve TV kullanımlarını daha kolay yapabilmeleri için 2 GB internet hediye edildi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanan online eğitimler için Red müşterilerine 6 GB ücretsiz data yüklendi. Diğer yandan, Red’lilere salgın süresince tüm işlemlerini dijital platformlardan yapabileceklerine dair bilgilendirmeler yapıldı.