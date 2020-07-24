Vodafone Türkiye, 2020-21 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran 2020 arası dönemi kapsayan 2020-21 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, salgın döneminde de iletişimin sürekliliği için çalışmalarına kesintisiz devam etti.

Vodafone Türkiye, 2020-2021 mali yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Nisan-Haziran 2020 dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 artırdı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın ilk çeyreğinde 3.3 milyar TL’ye ulaştı. İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23.6 milyonu aşarken M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.7 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 804 bin artış ile 14.6 milyona çıkardı. Vodafone’un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibariyle 17.5 milyon olarak gerçekleşti. Şirket, Türkiye’nin 81 ilinde 22.5 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet verdiğini de kaydetti.

Sabit hizmetler servis gelirlerinde yüzde 59.7 artış

Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 200 bin artışla 1.1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri yüzde 59.7 arttı. Şirketin, yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 120 bin artış ile 329 bine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaşılan hane sayısı ise 8.7 milyona yükseldi.

625 milyonluk dijital trafik

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, müşterilerine uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Vodafone’un "Vodafone Yanımda", Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16 milyona ulaştı. Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 625 milyon oldu.

Data kullanımında yüzde 50.4 artış

Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin kişi başı aylık mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51.1 artışla 7.5 GB’a ulaştı. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50.4 artışla 528.9 petabyte’a yükseldi.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, 2020-21 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Salgının başından itibaren önceliğimiz, müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak ve bu zor dönemde ekosistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak oldu. Servislerimize yönelik talepte öngörülemeyen artışlara rağmen şu ana kadar gayet iyi performans gösterdiğimizi söylemekten memnuniyet duyuyorum. Salgın sürecinde roaming gibi bazı alanlarda etkilenmiş olsak da, ürün ve servislerimize aralıksız yatırım yapmaya devam ettik. Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 13.8 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Ekonominin normalleşme ve toparlanma sürecinde de sektörümüzün ve şirketimizin öncü bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Sektörümüz, salgınla mücadeleye öncülük etme ve dijitalleşme sayesinde salgın sürecinden güçlenerek çıkmış bir toplum yaratma konusunda dirençli. Bu çerçevede yatırım ortamını iyileştirmek, adil rekabet ortamı sağlamak ve kaynakların etkin kullanımını teşvik etmek gerekiyor. Hükümetin salgın sürecinde işletmeleri ve vatandaşları korumak amacıyla gösterdiği çabaya Türkiye’nin dijitalleşmesi için yatırım yaparak destek vermeye devam edeceğiz."