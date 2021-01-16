Vodafone, yerli ekosisteme destek için KOBİ’lerle bir araya gelecek

Vodafone, ‘Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü’ etkinliğinde, tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle 3’üncü kez bir araya gelecek.
Tedarik Zinciri Portalı da tanıtılacak
Operatörün düzenleyeceği ‘Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü’ etkinliğinde, katılımcılara satın alma prosedürü, yerli malı belge gereklilikleri, teknoloji üreten KOBİ’lere yönelik KOSGEB destekleri, sektör ekosisteminin ihtiyaçları ve geleceği, sektöre yönelik maddi destekler gibi konularda ayrıntılı bilgi verilecek. Öğleden sonraki oturumlarda ise KOBİ’lerle görüşmeler yapılarak, Vodafone’un yerli teknoloji ekosistemine dahil olmak için uyulması gerekli kriterler ve işbirliği fırsatları gibi konular ele alınacak. Etkinlikte operatörün devreye alınan ihalelerinin duyurulacağı Tedarik Zinciri Portalı da tanıtılacak.Etkinliğe katılmak isteyen KOBİ’lerin yerlikobi.atolye.tv/landing adresinden ücretsiz kayıt yaptırabileceği belirtildi.