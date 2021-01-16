Vodafone, yerli ekosisteme destek için KOBİ’lerle bir araya gelecek

Vodafone, ‘Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü’ etkinliğinde, tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle 3’üncü kez bir araya gelecek.

Vodafone, yerli ürün ekosistemini destekleme hedefi doğrultusunda tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle bir araya gelmeye devam ediyor. Vodafone; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu katılımı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında 20 Ocak’ta online olarak düzenleyeceği “Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” etkinliğiyle KOBİ’lerle 3’üncü kez buluşacak. Etkinliğe200’ü aşkın KOBİ temsilcisinin katılması bekleniyor.

Tedarik Zinciri Portalı da tanıtılacak

Operatörün düzenleyeceği ‘Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü’ etkinliğinde, katılımcılara satın alma prosedürü, yerli malı belge gereklilikleri, teknoloji üreten KOBİ’lere yönelik KOSGEB destekleri, sektör ekosisteminin ihtiyaçları ve geleceği, sektöre yönelik maddi destekler gibi konularda ayrıntılı bilgi verilecek. Öğleden sonraki oturumlarda ise KOBİ’lerle görüşmeler yapılarak, Vodafone’un yerli teknoloji ekosistemine dahil olmak için uyulması gerekli kriterler ve işbirliği fırsatları gibi konular ele alınacak. Etkinlikte operatörün devreye alınan ihalelerinin duyurulacağı Tedarik Zinciri Portalı da tanıtılacak.

Etkinliğe katılmak isteyen KOBİ’lerin yerlikobi.atolye.tv/landing adresinden ücretsiz kayıt yaptırabileceği belirtildi.