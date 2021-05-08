Vodafone’dan tedarik zinciri ve ihalelerde ’amaç odaklı’ yeni kriterler

Vodafone, teklif ve ihale değerlendirme kriterlerinde yenilikler yaptı. Şirketin teklif talebi değerlendirme kriterlerinin yüzde 20’sini çeşitlilik, çevre, iş güvenliği ve sağlığı oluşturacak. İhalelerde ise iş sağlığı ve güvenliği yüzde 10; çeşitlilik, dahiliyet ve çevre kriterlerinin her biri yüzde 5 olarak dikkate alınacak.
Vodafone, Türkiye’deki tedarik zincirini amaç odaklı vizyonu doğrultusunda yeniden yapılandırdı. Teknolojiyi kullanarak sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum oluşturulması hedefiyle çalışmalarını sürdüren şirket, bu yolculukta tedarikçi ekosistemini de yanına alacak. Yeni dönemde, şirketin teklif talebi değerlendirme kriterlerinin yüzde 20’sini çeşitlilik, çevre, iş güvenliği ve sağlığı oluştururken; ihalelerde iş sağlığı ve güvenliği yüzde 10, çeşitlilik, dahiliyet ve çevre kriterlerinin her biri ise yüzde 5 olarak dikkate alınacak.
Karbon azaltma hedeflerine bakılacak
Vodafone Türkiye’nin yenilenen teklif talebi değerlendirme sürecinde, tedarikçilerin karbon azaltma, yenilenebilir enerji, plastik azaltma, döngüsel ekonomi ve çevre politikalarına sahip olup olmadığı incelenecek. Karbon emisyonlarının kamuya açık bir şekilde, çevresel etkilerinin belirlenerek açıklandığı CDP (Karbon Saydamlık Projesi) raporlaması önemli olacak. Tedarikçi firma, yenilenebilir enerji kullanmayı planlıyorsa veya ürün ve hizmetleri için bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi varsa, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik Bilime Dayalı Hedefe dair taahhütleri istenecek.
Kadın çalışan oranı önemli olacakDiğer yandan, tedarikçi firmanın şirket genelinde ve üst yönetim düzeylerindeki kadın çalışan yüzdesi de dikkate alınacak. Şirketin kadın çalışan konusuna ilişkin olarak kamuya açık bir şekilde raporlanmış hedeflerinin olup olmadığı ve işyerindeki çeşitliliği destekleyen politika ve prosedürleri değerlendirmeye dahil edilecek.