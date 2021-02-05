Wondfo, antijen ve PCR testlerinin üretimini artırıyor

Wondfo, tüm dünyada COVID-19 testi konusunda değişen talepleri karşılamak için nötralize edici antikor, antijen ve PCR testlerinin üretimini arttıracağını duyurdu.

Sağlık alanında test ürünleri üreten Wondfo, 2021 yılında tüm dünyada COVID-19 testi konusunda değişen talepleri karşılamak için nötralize edici antikor, antijen ve PCR testlerinin üretimini arttıracağını açıkladı. Ülkeler salgının ortasında yeni enfeksiyon dalgasıyla mücadele etmek için planlar oluşturup aşı programları uyguluyor. Şirketin, sağlık otoritelerine salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilecek uygun test stratejilerini uyguladığı, ihtiyaç duyacakları belirli testleri sağlamak için kararlı davranmaya devam edeceği açıklandı.

Şirketin çalışmaları hakkında şu açıklama yapıldı:

’’Wondfo, araştırma kurumları ve sağlık otoriteleriyle işbirliği içinde çalışarak özel ve acil ihtiyaçlarını karşılayan test çözümleri ve ürünleri sağlıyor. Çeşitli test senaryolarında sağlık otoriteleri tarafından başlıca analiz testleri olarak seçilen şirketin antikor testleri, İspanya, Brezilya, İrlanda ve Endonezya’da ulusal salgın müdahalesinde önemli bir rol oynadı. Şirketin testleri, Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından Brezilya’nın tüm eyaletlerinde 133 gözlem şehrinde toplum arasında yapılan anketlerde kullanıldı.

Şirket, 38 ülkedeki sağlık sistemlerine antijen testleri de sağlıyor. Viral proteinlerin (antijenlerin) varlığını saptayan bir tür hızlı test olan antijen testi, virüs yükü yüksek olduğunda veya bir kişinin enfeksiyona maruz kaldığının bilindiği durumlarda akut enfeksiyonu hızlı bir şekilde tespit etmek için kullanılmasının yanı sıra erken triyaj için de kullanılabiliniyor ve şüpheli popülasyonlara ilişkin kontrol tedbirleri konusunda bilgi sağlayabiliyor.

Dünya, 2021 yılında salgınla ve orijinal ve mutasyona uğramış virüslerle mücadele etmeye devam ederken, Wondfo, hastalığı sınırlayıp aşıların gelişimini desteklemek ve böylece salgını kontrol altına almak için nötralize edici antikor testlerinin, antijen testlerinin ve PCR testlerinin kritik öneme sahip olacağına inanıyor. Kapsamlı test çözümleri sunan şirketin RT-PCR ve antijen testleri, yeni B.1.1.7 ve B.1.351 koronavirüs türlerini ve doğal suş olan 2019-nCoV’yi tespit edebiliyor ’’.