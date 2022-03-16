WOW İstanbul’a geri sayım

Bu yıl WOW-Dünya Kadınlar Vakfı ve British Council ortaklığında 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’un program detayları belli oldu.

Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için ürettikleri çözümleri görünür kılmayı hedefleyen WOW-Dünya Kadınlar Festivali, 19-20 Mart tarihlerinde katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

#birlikteyiz çağrısıyla, İstanbul’da ilk kez fiziksel olarak katılımcılarıyla buluşacak olan WOW İstanbul’un açılışı 19 Mart Cumartesi günü WOW İstanbul Türkiye Küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra A. Aysun ile festivalin iki gün boyunca sunuculuğunu üstlenen müzik yazarı İpek Atcan’ın sunumuyla başlayacak. Kadınların değişime ve eşitliğe olan inancını yansıtacak ve birbirlerine ilham olmalarına alan açacak WOW İstanbul’un açılış konuşmasında WOW Vakfı Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough 19 Mart Cumartesi günü saat 10:30’da Müze Gazhane’de katılımcılarla buluşacak. Yazar, şair ve aktivist Suhaiymah Manzoor-Khan’ın "Nefessizlik geçici bir durum değildir" şiir videosunu izleyecek.

WOW Vakfı Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly’in ağırlanacağı söyleşi bölümünde; pandemiyle yaşamaya devam eden dünyada dayanışmanın kadınlar için ne anlama geldiğini, WOW festivallerinin kadınların sanatla kurguladığı farklı değişim yöntemlerini ve kolektif eylemin değerini nasıl ele aldığı konuşulacak.

Festivalin programına ilişkin detaylı bilgilere wowistanbul.org internet adresinden erişilebiliyor.