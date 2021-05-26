Wyndham, Days Inn by Wyndham markasını Türkiye ile buluşturuyor

Wyndham, Türkiye’deki 80 oteliyle ülkedeki en büyük uluslararası otel zincirinden biri olma pozisyonunu yeni açılışıyla güçlendiriyor ve 20 tanınmış markasından 8’incisini dünyanın en büyük 20’nci ekonomisiyle buluşturuyor.

Yaklaşık 95 ülkede bulunan 8 bin 900’den fazla oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden biri olan Wyndham Hotels & Resorts, yeni inşa edilen ve yakında açılacak olan Days Hotel by Wyndham İstanbul Maltepe oteli ile Türkiye’deki en büyük uluslararası otel zinciri olma konumunu daha da güçlendiriyor. Otel, ekonomi sınıfında yer alan dünyaca ünlü bu marka altında Türkiye’de açılan ilk otellerden biri olacak.

Verilen bilgiye göre Maltepe’de, iş hayatının merkezine ve çevre olanaklarına yakın bir konumda bulunan ve İstanbul şehir merkezine kolayca ulaşım imkanı sunan 80 odalı bu otelin, seyahate yönelik talebin de artmasının beklendiği önümüzdeki yaz aylarında açılması planlanıyor. Bu otele ek olarak, yeni inşa edilen ve karma kullanımlı bir projenin parçası olan 176 odalı Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt’un da bu yılın ikinci yarısında açılması hedefleniyor.

Days Inn by Wyndham, dünya genelinde bin 600 otelin bulunduğu portföyüyle, ekonomi segmentinde dünyanın en büyük ve en çok tanınan otel markaları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 50’nci yıl dönümünü kutlayan ve Days Hotel ve Days Hotels and Suites isimleriyle de bilinen marka, dünyanın dört bir yanında kolayca ulaşılabilen noktalarda rahat konaklama imkanları sunuyor.

Bu yeni açılışlar, Wyndham’ın Türkiye genelinde genişlemeye yönelik adımlarının en yenilerini oluşturuyor. Şehirlerde, resort bölgelerinde ve gelecek vaat eden ziyaret noktalarında yer alan 80 oteliyle Türkiye’deki en büyük uluslararası otel zincirlerinden biri olma konumunda bulunan markanın, ülkedeki proje stokunda bu yıl açılması beklenen 5 otel de dahil olmak üzere 2 binin üzerinde oda yer alıyor.

Days Inn, yakın zamanda La Quinta markasını İstanbul, Giresun ve Bodrum’da yaptığı açılışlarla Türkiye pazarıyla buluşturan ve genişleten otel şirketinin, ülkedeki 8’inci otel markası olacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, “Days Inn, dünya genelinde sıcak ve güvenilir bir konaklama ve misafir deneyimi sunmasıyla ün yapmış bir marka. Türkiye, her ziyaretçiye uygun ve ilham veren, çok çeşitli ve güzel ziyaret noktalarıyla yeni projeler için inanılmaz bir potansiyel barındırıyor. Yeni markaları pazarla buluşturmak Türkiye’deki genişleme stratejimizin ve büyüme kararlılığımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor ve Days Inn’i getirerek, bu heyecan verici ülkede daha da çok konaklama seçeneği oluşturmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi.

Türkiye’deki yeni açılışlar, Days Inn markasının Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesinde giderek büyüyen varlığının bir parçasını oluşturuyor. Marka altında Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Hollanda, Hindistan, Suudi Arabistan, Senegal, Azerbaycan ve Ürdün’de 50’nin üzerinde otel bulunuyor ve markanın bu yıl, Days Hotel by Wyndham Dubai Deira’nın açılışıyla Birleşik Arap Emirlikleri pazarına da girmesi bekleniyor.