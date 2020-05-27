YaaniMail’den kurumlara güvenli e-posta hizmeti

Türkiye’den hizmet veren yerli e-posta servisi YaaniMail, bireylere olduğu gibi kurumlara da güvenilir e-posta sunmaya devam ediyor. Yaanimail’deki toplam hesap sayısı 750 bini geçti.

Türk mühendislerinin geliştirdiği YaaniMail, Türkiye’den 7/24 kesintisiz hizmet veren Turkcell Veri Merkezi kalitesiyle kurumlara güvenli ve kesintisiz e-posta sunuyor. İnternet üzerinden satın alınabilen YaaniMail Kurumsal e-posta servisi, kurumların verilerini yurt içinde güvenle saklıyor. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’den hizmet veren yerli e-posta servisi YaaniMail, bireylere olduğu gibi kurumlara da güvenilir e-posta sunmaya devam ediyor. Gelişmiş güvenlik önlemleri ile kullanıcılarına hizmet veren servis ile kurumsal müşteriler sahip oldukları alan adlarını kullanarak e-posta hesapları oluşturabiliyor. Yaanimail’deki hesap sayısının da 750 bini geçtiği bilgisi verildi.

Kurumsal ihtiyaçlara uygun hazırlanan iOS, Android uygulamaları ya da web üzerinden kolayca kullanılabilen servis sayesinde takvim gibi birçok özelliğe rahatlıkla erişilebiliyor. E-postaların Turkcell Veri Merkezi’ndeki sunucularda şifreli saklandığı YaaniMail, ek bir ücret talep etmeden sunduğu beyaz-kara listeleme, karantina, antivirüs, antispam ve kurumsal imza gibi yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

Verilen bilgiye göre, YaaniMail, kurumsal müşterilerinin en çok ihtiyaç duyduğu araçları güvenilir, kolay ve ücretsiz sunuyor. Ücretsiz sunulan bu özellikler arasında yasal metin, imza, feragatname gibi özellikler de yer alıyor. Kullanıcılar, YaaniMail’de antispam ve antivirüs güvenlik katmanından da ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Başka birçok e-posta servisiyle uyumlu çalıştığı için YaaniMail hizmetine kolay şekilde geçiş de yapılabiliyor.

YaaniMail Kurumsal e-posta hizmetini satın alarak kurmak için Turkcell web sitesinden detaylı bilgiye erişilebiliyor.