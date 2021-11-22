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Yabancı ziyaretçi sayısı Ekim’de katlandı

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2021 yılı Ekim ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,25 oranında bir artış göstererek 3 milyon 471 bin 540 oldu.

Yabancı ziyaretçi sayısı Ekim’de katlandı
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2021 yılı Ekim ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,25 oranında bir artış göstererek 3 milyon 471 bin 540 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’den elde ettiği geçici verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,25 oranında bir artış göstererek 3 milyon 471 bin 540 oldu. Ekim ayında ülkemize gelen 3 milyon 471 bin 540 yabancı ziyaretçinin yüzde 0,29’u günübirlikçi oldu.

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,98 artış göstererek 21 milyon 55 bin 764 olarak gerçekeleşti. Söz konusu dönemde yabancı ziyaretçilerin yüzde 0,36’sı günübirlikçi oldu.

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