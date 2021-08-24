Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı

2020/2021 yılında turizm, alınan tedbirler kapsamında COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayıları da salgın ve yasaklardan dolayı düşüş yaşadı. 2021 yılının ilk 7 ayında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 50’ye yakın artış yaşandı.
Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 109 bin 807 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda olduğu gözlendi. Yabancı ziyaretçilerle alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 10 binin üzerinde olurken, turizm gelirlerindeki artışta medyada yer buldu.