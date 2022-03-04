Yalova aronyası kuru meyvesi ve sirkesi ile de talep görüyor

Yalova’nın coğrafi işaretli ürünü aronyanın kurutulmuş meyvesi ve sirkesi de talep görüyor. Yalova aronyasının kuru meyvesinin kilosu 800, sirkesinin litresi ise 239 liradan alıcı buluyor.

Yalova’da ilk üretimi başayan süper meyve aronyanın faydaları saymakla bitmiyor. Ürünün meyvesinin yanı sıra işlenmiş halleri de son dönemde piyasada talep görüyor. Yalova aronyasının sirkesinin yanı sıra kurutulmuş meyvesini de piyasaya süren girişimci, Gökan Doğan, ürünün 250 cc şişesini 59 liradan satışa sunarken kurutulmuş meyvesine ise kilosu 800 lirada alıcı buluyor.

Sirke ile faydaları artıyor

Meyvenin üretiminin artıkça fiyatlarda da düşüş yaşanmasını beklediklerini dile getiren Doğan, sirke haline getirilen ürünün faydalarının arttığını dile getirerek, “Aronya meyvesinin faydalarını zaten biliyoruz. Bir de fermantasyon geçirmiş olunca faydası birkaç kat katlanıyor. Tıpkı elmayı yediğimizde bir fayda elma sirkesinin içtiğimizde 5 fayda elde ediyoruz. Biz bu üründen sadece 80-100 şişe kadar ürün yaptık. Az bir ürün yaptık. İlk başta biz kendimiz kullandık satmadan önce. Kullanan insanlarımız da gelip teşekkür ediyorlar” dedi.

Yalova koşullarında meyvenin kurutulma imkanı bulunmadığını kaydeden Doğan, “Meyvesini Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ndeki makinelerde kuruttuk. Yalova ikliminde doğal olarak kuruyamıyor nemden dolayı. Kuru meyvesini de az da olsa satıyoruz. Çiftçimizden bunun çoğalmasını çoğaldıkça daha da ucuzlamasını istiyoruz” diye konuştu.