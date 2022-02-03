Yalova İl Özel İdaresi arazisi ihale edilecek

Yalova İl Genel Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdaresi’ne ait arazinin ‘yap-işlet-devret’, ‘kat karşılığı’ ya da ‘hasılat paylaşımı’ yöntemlerinden birisi ile ihale edileceğini bildirdi.

Soygüzel, konuyla ilgili Meclis Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Soygüzel, arazinin doğrudan satış yöntemiyle ihaleye çıkarılmayacağını kaydetti. Alanla ilgili 8 yıldır çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Soygüzel, “İmar planlarına ‘Ticaret Alanı’ olarak işlenen, bulunduğu konuma nazaran verimli kullanılamayan bu arazinin, daha işlevsel kullanılarak kent hayatına kazandırılması ve kamuya gelir getirmesi amacıyla değerlendirilmesi için ilgili birimlerce çalışmalar yapılmıştır” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Soygüzel, sözlerinin şöyle sürdürdü:

“Proje; AVM, Otel ve Ofis konseptlerini bir arada bulunduracak ve hiçbir şekilde ‘doğrudan arsa satışı yapılmadan’ gerçekleştirilecek olup ‘yap-işlet-devret’, ‘kat karşılığı’ ve ‘hasılat

paylaşımı’ yöntemlerinden biri ile hayata geçirilmesi için en uygun metodun tespiti hususunda görüşmeler sürdürülmektedir. Mevzu bahis taşınmazlar 15 yıldan uzun bir süredir ve halen yatırımcıların ilgisini çekmekte olup, ilgilenen yatırımcıların sayıları her geçen yıl daha da artarak projeleriyle ilgili İl Özel İdaresi ile görüşme talep etmektedirler. Projenin uygulaması hangi metotla hayata geçecek olursa olsun ‘Açık İhale’ yöntemi ile yapılarak ulusal ve uluslararası tüm yatırımcıların katılımına açık olacaktır. Bu konuda süreç şeffaf bir şekilde ve maksimum kamu menfaatini önceleyerek sürdürülmekte.”

Mecliste konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na ek süre verildi. Komisyon çalışmasını tamamlayınca açık ihale usulünün esasları tam olarak belirlenmiş olacak.