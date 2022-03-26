Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bir ilki başardı

Yalova Makine İhtisas OSB, Avrupa Patent Ofisi nezdinde Patlib 2.0 Projesi’ne yaptığı başvurusu kabul edilen ilk OSB olurken uzmanlığı ise en üst seviyede belirlendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ilk ihtisas OSB Bilgi Doküman Birimi olan Yalova Makine İhtisas OSB, Avrupa Patent Ağı’na da katıldı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Avrupa Patent Ofisi nezdinde patent stratejilerinin belirlenmesi, ticarileştirme ve teknoloji transferi konularında danışmanlık gibi nitelikli hizmetler veren yerlerin Patlib Merkezi olarak adlandırıldığını söyledi. Proje paydaşı olan ilk OSB olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Özdemir, “Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapmış olduğumuz Patlib 2.0 proje başvurumuz kabul edildi. Bu uluslararası projenin paydaşı olarak uygun bulunan ilk Türk OSB’yiz. Uzmanlık seviyemiz de, Level 3 olarak en üst seviye olarak belirlendi. Bu gurur OSB’miz özelinde tüm Yalovamızın” diye konuştu.